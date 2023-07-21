Куда лететь на отдых из Тюмени: варианты для срочного отпуска

Лето – пора отпусков, но иногда улететь к морю хочется как можно скорее, хотя бы на неделю. О вариантах срочного отпуска и о том, сколько будет стоить такой отдых для тюменцев, – в материале «ФедералПресс».

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«В ближайшую неделю выбор небольшой, если говорить про авиаперелеты. В ближайшие дни можно из Екатеринбурга улететь в Эмираты или Египет – жаркие страны, но по очень хорошим ценам», – рекомендовала директор турфирмы Татьяна Жбанова.

Стоимость такого срочного тура на неделю обойдется в 70 тысяч рублей с человека.

Сейчас отдых в ОАЭ и Египте выбирают только самые жароустойчивые люди, поскольку на этих курортах стоит сильная жара. В Хургаде на неделе обещают +34...+38 градусов, а в Дубае +40...+42.

Путевку в Турцию сейчас едва ли получится заполучить – близится бархатный сезон, ближайшие перелеты все распроданы. Остается Сочи или Абхазия, но спонтанно улететь туда уже не получится, потому что все лучшие варианты были забронированы заблаговременно, говорит Татьяна.

К тому же Сочи еще не отошел от потопа и тюменские туристы с опаской смотрят в сторону Черноморского побережья. Как вариант еще – Кавказские Минеральные Воды, где можно отдыхать и лечиться.

Сейчас еще можно уехать на Минводы, но выбор путевок уже небольшой. Погода там сейчас довольно комфортная: +28...+34 градуса на ближайшую неделю. Тур на двоих с перелетом из Тюмени обойдется не меньше чем в 113 тысяч рублей.

Еще можно из Тюмени улететь в Дагестан, но цены уже кусаются: тур на неделю обойдется путешественнику в сумму от 60 тысяч рублей.