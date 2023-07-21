Гостевые дома на юге России — наиболее бюджетный способ размещения во время отдыха на море. Гостевой дом представляет собой отель по типу хостела, но человек снимает жилье у владельца напрямую. Гостевые дома могут быть разными и предоставлять противоположные услуги.

Тем туристам, у кого нет знакомых, к которым они приезжают из года в год, тяжелее найти новый гостевой дом. Кроме того, они могут столкнуться с неприятными сюрпризами. О том, как выбрать гостевой дом на российском юге, — в материале “Рамблера”.

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Пользование кухней

Наличие кухни — одна из главных особенностей гостевых домов. Однако не все хозяева разрешают своим постояльцам готовить на своей кухне. Если вы планируете есть исключительно дома, то вам нужно заранее изучить этот вопрос и уточнить, когда и в каком виде гость может использовать кухню. Некоторые хозяева распределяют потоки людей, которые селятся в доме, и составляют график использования кухни, чтобы никто не мешал друг другу.

Однако бывает и такое, что на использование кухни в доме стоит запрет, так как хозяева сами проживают в доме и постоянно готовят. Не делайте это для себя сюрпризом и заранее уточните, можно ли готовить в доме.

Личность хозяев

После того, как вы изучите отзывы, вы наверняка увидите много благодарностей хозяевам, но вам придется находиться с ними под одной крышей на протяжении всего отпуска и решать возникшие вопросы. Поэтому не поленитесь и позвоните хозяевам, поговорите с ними, узнайте о них побольше. Возможно, у вас есть общие интересы или они возят туристов на экскурсии в соседний город. После разговора по телефону вам сразу станет понятно, что это за люди. Поэтому обязательно поговорите с ними по телефону перед тем, как забронировать комнату.

Расположение

Арендодатели часто привирают в объявлениях, чтобы их дом сняли как можно больше людей и они смогли больше заработать. Не верьте на слово объявлению, в котором написано, что до моря идти 500 метров. Это может быть расстояние напрямую, а на деле вам придется идти 20-30 минут, и хорошо, если местность будет равнинная. Для изучения маршрута помогут отзывы туристов и фотографии местности, а также маршрут, проложенный в любых онлайн-картах.

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