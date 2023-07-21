На Кунашире в сентябре начнет работу новый глэмпинг
Туристический объект готов принять первых гостей уже в сентябре.
На курильском острове Кунашир в сентябре начнет работу и примет первых путешественников новый глэмпинг.
В пресс-службе правительства Сахалинской области отметили, что глэмпинг был возведен в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Туристический комплекс представляет собой 22 уютных домика из экологического материала и имеет спа-зону с термальными бассейнами и купольным рестораном. При этом максимально использованы натуральные материалы острова, дизайн был встроен в местный природный ландшафт.
Напомним, что глэмпинг также запустят в Магаданской области и в Бурятии. В Тульской области насчитывается 14 глэмпингов, в Подмосковье —57, в Ленинградской области — 43, а в Краснодарском крае — 32.