5 причин отправиться на выходные в Большереченский район

Где останавливался Радищев, кто в зоопарке юбиляр и на какие тусовки можно сходить в Большеречье - читайте наш материал и путешествуйте по Омской области.

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Наверное, одним из самых туристически ориентированных районов Омской области можно назвать Большереченский. Каждый год сюда приезжают около двухсот тысяч туристов. Гостям здесь удобно, весело, все достопримечательности рядом.

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Музей живой истории под открытым небом "Старина Сибирская"

Омск Здесь

За традициями и сибирским колоритом - сюда. Дома купцов, крестьянские подворья - это не новодел, почти все здания так и стояли на этой улице. Конечно, их реконструировали, и теперь посетители могут увидеть, как жили наши предки. Некоторые дома переносили из сёл и деревень района. Так, например, в 2005 году из села Такмык Большереченского района перевезли в "Старину Сибирскую" дом потомственных ямщиков Копьевых.

Интересный факт: именно в этом доме по дороге в ссылку в Илимский острог останавливался русский писатель, автор "Путешествия из Петербурга в Москву" Александр Радищев.

Большереченский зоопарк

Омск Здесь

Единственный в России зоопарк, расположенный в сельской местности. Он был основан в 1984 году на базе школьного зооуголка и сейчас занимает площадь в 10 гектаров. К слову, места хвостатым обитателям уже маловато: планируется расширение его территорий до 11 гектаров, чтобы и посетителям, и животным было комфортно.

Здесь можно познакомиться с 200 видами животных, четверть из которых занесены в Красную книгу. Один из любимцев гостей зоопарка - единственный в Сибири бегемот Кёниг. В этом году гиппопотам отметил юбилей - 35 лет. В юности он успел прославиться: однажды сбежал вместе со своим коллегой из зоопарка.

Рыбное место

Омск Здесь

На территории района множество водоёмов, богатых рыбой. Наверное, в первую очередь рыболовов заинтересует Иртыш - здесь обитают и севрюга, и ряпушка, и сибирский осётр, мускун. Из более привычных видов рыб в реке водятся караси, карпы, сомы, щуки и судаки. Ещё одно место притяжение рыбаков в районе - река Большая. Место подходит для береговой рыбалки, главное, выбрать правильный берег - пологий. Улов здесь неплохой, но состоит из менее ценных видов: ерши, караси и карпы.

События, фестивали, народные тусовки

Омск Здесь

Теперь ежегодным в Большереченском районе станет фестиваль сибирской культуры "Слетье" (0+) . Организаторы называют это событие "фестиваль фестивалей", так как в рамках "Слетья" вы можете посетить и Фестиваль мужских ремёсел, и Фестиваль Урало-Сибирской росписи, и Гастрономический фестиваль. Также в этом году впервые в Большереченском зоопарке пройдёт акция "Ночь в зоопарке" .

А в августе в район можно приехать на народный праздник "Три великих спаса". И это лишь небольшая часть событий и мероприятий, которые проходят в Большеречье круглый год.

К слову, существует специальный календарь мероприятий, который существенно упростит планирование вашего путешествия.

В здоровом теле здоровый дух

Омск Здесь

Прогулка на свежем воздухе ещё никому не повредила, особенно после насыщенной культурной программы. В Большереченском районе есть тропа здоровья протяжённостью 1 километр 230 метров. Путь начинается в Нижнем парке, проходит через лесополосу и идёт вдоль реки Большая. А зимой к ходьбе на свежем воздухе добавляются ещё и лыжи.

Уже выбрали места или события, на которых хотели бы побывать? Теперь дело за малым - подобрать удобный вариант транспорта.

Как доехать?

Большереченский район находится на севере Омской области, в 200 км от города.

Машина. Время в пути - 2-2,5 часа Выезжая из Омска, отправляйтесь по трассе Омск-Тюмень Р-402, а после круговой развязки двигайтесь по трассе Омск-Тара 52К-4.

Автобус. Время в пути - 3,5 часа Автобусы в район отправляются ежедневно от Омского автовокзала (в течение дня ходит 13 рейсов), а также есть и частные перевозчики, их стоянка находится по адресу: Лукашевича, 21Б.