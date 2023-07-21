Куда отправиться в поход с палатками в Подмосковье

В столице начали пользоваться огромной популярностью походы с палатками — не от туроператоров, а совершенно самостоятельные мини-путешествия.

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«Вечерняя Москва» узнала у инструктора по туризму Светланы Федоровой, как организовать такой турпоход.

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Внутренний туризм набирает все большую популярность. Многие предпочитают отправляться не только в организованные туры, но и в самостоятельные походы.

Во-первых, это дешево — самоорганизованные выходные на природе обойдутся в районе 10 тысяч рублей, поездка с гидом, транспортом и питанием — в два-три раза дороже. Учитывая, что многие москвичи живут в бешеном темпе и не всегда могут спланировать свой отпуск, подобная вылазка на выходных становится способом разгрузиться.

Многие вспоминают советское детство, когда такие походы с палатками и вечерами у костра были в порядке вещей.

Однако важно не забывать заранее ознакомиться с особенностями местности, куда вы планируете отправиться, потому что существует риск не только для вашей безопасности, но и для финансов. Не везде разрешено разбивать палаточные лагеря, поэтому отдых может влететь в круглую сумму.

Пляж в Новосельцеве

Хорошее место, где можно не только отдохнуть на лоне природы, но и заняться водными видами спорта, поплавать. Вблизи деревни огромное количество живописных тропинок. По пути встречаются даже небольшие скалы.

Как добраться: доехать до остановки «Птицефабрика» на Дмитровском шоссе на автобусе № 519 и маршрутках № 270 и 271. От «Птицефабрики» до самого пляжа ходит автобус № 36.

Река Рожайка в Домодедовском районе

Одно из самых популярных мест у тех, кто отправляется в самоорганизованный поход. Там открываются потрясающие виды на берега реки, а для любителей насладиться природой есть возможность прогуляться в лесу. Также в этих местах есть небольшой, но очень красивый водопад и пещеры, где можно заняться скалолазанием.

Как добраться: если вы едете на машине, стоит установить в навигаторе пункт «село Битягово» и пересечь мост, который находится за этим поселением. Можно также доехать от станции Домодедово на автобусах № 12, 30, 31, 32 или 58 до остановки «Парк Елочки».

Озернинское водохранилище

Каждое лето это место становится настоящей Меккой для любителей пляжного отдыха и походного туризма. Благодаря чистой воде Озернинское водохранилище считается одним из лучших мест для отдыха в Подмосковье.

Как добраться: с Рижского вокзала до станций Новоиерусалимская или Новопетровская. Отсюда идут автобусы до остановки «Деревня Ремянница».

Гремячий ключ

Одно из известных мест вблизи Сергиева Посада, куда отправляются паломники, — Гремячий ключ. Это монастырь, рядом с которым бьет несколько ключей. Вода из этих источников считается целебной. Рядом находится озеро Торбеево — можно отдохнуть, позагорать, порыбачить.

Как добраться: ориентируйтесь на деревню Назарьево. Из Сергиева Посада можно доехать на автобусах № 28–2, 81 или 120.

Уединение с лесом

Те, кто не очень любит отдыхать у воды, могут отправиться в Софрино — там много лесов с невероятными видами. А еще тут есть Смоленская церковь — памятник архитектуры конца XVII века.

Как добраться: на электричке от Ярославского вокзала до станции Софрино.

Красоты Орехово-Зуева

Рядом с рекой Нерская расположено несколько локаций, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных туристов — туда еще с советских времен приезжают любители походов. Вокруг много лесов, и есть указатели, подсказывающие, где можно разместиться.

Как добраться: Поезжайте на электричке с Казанского вокзала до станции Подосинки, далее на автобусе № 31 до остановки «Анциферово-3».

Лохин остров

Уединенное место в Красногорском округе. В самой заповедной зоне разбивать палатки запрещено, однако неподалеку оборудованы площадки, предназначенные для этого. В лесной чаще острова можно встретить представителей местной флоры и фауны. Например, ежа, ласку, горностая, лису или зайца.

Как добраться: на МЦД-2 до станции Павшино, далее на маршрутках № 41 и 49 до остановки «Глухово».

Истринское водохранилище

Еще одно излюбленное место путешественников — Истринское водохранилище. Там можно отлично провести время на диких пляжах, заняться рыбалкой, покататься на сапбордах. Правда, стоит помнить, что отдыхающих здесь всегда много, поэтому лучше приезжать в будние дни.

Как добраться: поставить в навигаторе цель «поселок Новораково». С Рижского вокзала можно доехать на электричке до станции Истра, а затем пересесть на автобус № 32, который идет до остановки «Деревня Лечищево».

Что купить

Рюкзак

Хороший походный рюкзак должен выдерживать вес не менее 20 килограммов. Укладывать в него вещи нужно анатомически правильно — самое тяжелое к спине, а объемное вниз. Важно, чтобы перед покупкой у вас была возможность примерить рюкзак и приобрести тот, который соответствует длине вашего торса. Желательно, чтобы в нем было как можно больше отделений для вещей.

Цена: от 5000 рублей.

Спальный мешок

В первую очередь стоит выбрать спальный мешок с оптимальным температурным режимом (от +8 градусов), ведь ночные заморозки могут все испортить. Существует несколько видов спальных мешков, однако отдать предпочтение стоит спальнику-кокону — он более теплый и занимает не так много места в рюкзаке.

Цена: от 3000 рублей.

Палатка

Палатка должна быть просторной и устойчивой к любым погодным условиям. Для одного человека лучше выбирать двухместную палатку с тамбуром, чтобы было куда сложить вещи.

Цена: от 7000 рублей.

Коврик

Его еще называют пенкой. Он нужен для того, чтобы утеплить пол в палатке. Толщина коврика должна быть не менее трех миллиметров. Один из наиболее подходящих вариантов — самонадувающийся. Они удобны в эксплуатации и обладают хорошей теплоизоляцией.

Цена: от 2000 рублей.

Тент от дождя

Поможет не пострадать во время осадков. Тент стоит выбирать, исходя из водонепроницаемости и плотности.

Цена: от 2000 рублей.

Фляга для воды

Еще один незаменимый предмет. Лучше приобрести металлическую флягу — ее сложнее повредить. Кстати, сейчас на рынке представлены фляги даже с фильтрами для воды, что помогает без проблем для здоровья пить воду из родников и ручьев.

Цена: от 200 рублей.

Ночевки с комфортом

В Подмосковье существует огромное количество кемпингов — оборудованных лагерей для туристов, где можно пообщаться с единомышленниками, попеть песни у костра и просто насладиться комфортным путешествием.