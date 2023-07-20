На курорте «Лагонаки» откроют четыре отеля на 690 номеров

В Адыгее в 2025-2026 годах запустят горнолыжные трассы проекта «Всесезонный горный экокурорт «Лагонаки». Также сдадут в эксплуатацию четыре отельных комплекса с 690 гостиничными номерами, сообщает глава ООО «Мантера-Групп» Валерий Жуков.

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Глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале отметил, что власти продолжат оказывать содействие в реализации проекта. Для этого уже создается необходимая инфраструктура. Предусмотрено строительство подземного газопровода высокого давления, объектов водоснабжения и водоотведения, ЛЭП. Курорт заработает к концу 2025 года.

Для катания оборудуют 25 км горнолыжных трасс и шесть канатных дорог. В целом комплекс будет комфортным и лаконичным.