Российский союз туриндустрии заявил о росте внутреннего турпотока

За первое полугодие показатель увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

«Внутренний туризм продолжает активно развиваться. Рост числа туристических поездок по стране составляет примерно 15% за первое полугодие», — рассказал РИА Новости президент союза Илья Уманский.

Он подчеркнул, что туристический сезон протекает успешно. «Самым популярным видом летнего отдыха для россиян продолжает оставаться пляжный отдых. Курортные места Краснодарского края, Сочи заполнены практически на 70-80%, Анапа, Адлер и Геленджик — на 90-100%», — добавил президент Российского союза туриндустрии.