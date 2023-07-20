Список безопасных пляжей обновили в Приморье

В Приморском крае продолжается обследование пляжей на соответствие требованиям безопасности. Теперь в списке мест, официально разрешённых для отдыха у воды, 23 пляжа, но часть их них не имеют публичного доступа, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевое правительство.

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В числе общедоступных пляжей сейчас:

Владивосток:

– ООО «Лотс», бухта Лазурная, 19;

– ИП Богун, железнодорожная станция «Чайка»;

– ООО «Прибой», мыс Токаревского;

– ООО «Ривьера-Лагуна», улица Десятая, 26;

– пляж «Солнечный», улица Садгородская, 23;

Находка:

– ООО «Рай», микрорайон «Ливадия», 460 метров на юго-запад от улицы Набережная, 19;

– ИП Тушкова, бухта «Стрельбище», 700 метров от улицы Угловая, 2;

– ООО «Бухта Отрада», улица Мартовская, 2;

– ООО «Эстер», микрорайон «Ливадия», улица Рифовая, 34.

Уссурийск:

– ООО «ТурПримКам», улица Солдатская, 49, озеро Солдатское, пляж «Солнечный».

Хасанский округ:

– база отдыха «Морской бриз», село Перевозное, бухта Нарва, Амурский залив, улица Карьерная, 8;

– пляж центральный «Золотые пески», село Андреевка, улица Школьная, 35;

– ООО «АйСи», село Андреевка, бухта Троицы, в 36 метрах по направлению на северо-запад от улицы Набережная, 2;

– ИП Солнышкина, село Рисовая Падь, улица Кленовая, 1;

– ИП Штаничев, село Андреевка, улица Ключевая, 1, часть акватории букты Рисовая;

– ИП Дзекан, село Андреевка, бухта Рисовая.

Партизанский округ:

– ООО «Квалитет», мыс Подосенова, примерно в 1,5 километрах по направлению на северо-восток;

– туристическая база «Триозерье», остров Скала Крейсер.

К закрытым пляжам относятся пляжи при лагерях и санаториях, там могут находиться только отдыхающие по путёвкам в этих организациях. Это пляжи ВДЦ «Океан» и санатория «Приморье» во Владивостоке», ДОЛ «Альбатрос» в посёлке Анна под Находкой, ДЮСШ «Патриот» в Кировском районе и ДСОЛ «Жемчужина» в Большом Камне.