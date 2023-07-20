В России появятся круглогодичные морские курорты

Комментарий чиновника опубликован на сайте российского Кабинета министров. Там уточняется, что курорты организуют на Черном, Каспийском, Балтийском, Азовском и Японском морях.

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Как пояснил Чернышенко, количество внутренних туристических поездок является основным показателем национального проекта. Это количество должно, согласно планам, к 2030 году составить не меньше 140 млн. В правительстве полагают, что новые морские курорты обеспечат к этому показателю дополнительные 10 млн.

В рамках этого проекта приоритетными курортами могут стать Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Приморский край (Владивосток, Хасанский район) и Калининград («Русская Балтика»).