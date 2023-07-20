Стоимость лежаков в Сочи по цене аренды квартиры возмутила россиян

«Так это центральная набережная главного курорта страны, чего он хотел-то?», «Если бы ты платил бешеные деньги за аренду, зарплату и т.д., посмотрела бы, какие цены ты поставил. Сколько можно уже удивляться», «Везде такие цены на побережье, не только в Сочи», — написали другие пользователи соцсети.