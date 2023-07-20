Назван самый популярный российский город для отдыха в августе

Сервис для планирования путешествий выяснил, в каких городах России, будут отдыхать жители страны в августе. Об этом написал OneTwoTrip.

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Специалисты сервиса проанализировали брони на последний летний месяц. На Россию приходится 71,2% заказов. За год их число снизилось на 7,2%. Многие туристы предпочитают отдыхать один-три дня. На такой срок оформили 51,2% броней. На четыре-семь дней гостиницы забронировали 38,1% россиян. На срок от восьми дней до двух недель – 10,7% туристов.

Самым популярным городом страны для отдыха в августе стал Санкт-Петербург. На его долю приходится 17,2% броней. По сравнению с прошлым годом спрос на данное направление упал на 16,1%.

На втором месте Москва (13,5%). Столица России стала востребована на 21,6%. На третьей позиции Сочи с 12,3%. Его популярность за год снизилась на 12,1%.