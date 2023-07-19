Сочи встречает гостей новыми набережными и парками

Сочи хорошеет с каждым годом, во многом этому помогают сами гости города. Делают они это посредством оплаты курортного сбора - с момента начала проведения эксперимента в Сочи собрали около 750 миллионов рублей. Все деньги пошли на благоустройство и обновление местной туристической инфраструктуры.

© Российская Газета

Парк имени Фрунзе, скверы "Мацеста" и имени Бестужева-Марлинского, Приморская набережная и многие другие территории преобразились благодаря тем средствам, которые заплатили отдыхающие при заселении в гостиницы и санатории.

Видео дня

По мнению председателя Комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Городского Собрания Сочи, генерального директора Гранд Отеля "Жемчужина" Светланы Ермиловой, курортный сбор дает отличную возможность улучшить внешний облик города - так совместными усилиями олимпийская столица становится все более привлекательной и комфортной.

В числе первых на эти средства обновили набережные Центрального района - здесь установили новые лавочки, беседки. В парке имени Фрунзе сделали комфортные пешеходные зоны, поставили современную парковую мебель, полностью заменили тротуарное покрытие, смонтировали освещение, обновили спортивную площадку. На Приморской набережной отремонтировали два участка. Брусчатку заменили на покрытие из гранитных плит, установили наземные тактильные указатели для удобства маломобильных граждан.

В сквере имени Бестужева-Марлинского высадили деревья, сделали живую изгородь, уложили новое тротуарное покрытие, поставили удобную уличную мебель. Интересные малые архитектурные формы появились на площади Искусств в Центральном районе, в скверах "Мацеста", имени Кирова и на набережной реки Мзымты в Адлере.

В этом году на средства сбора благоустроят пешеходную зону вдоль реки Восточный Дагомыс, сделают входную группу в "Сквере влюбленных" в Хостинском районе, оснастят пляжные территории системой видеонаблюдения. На 2024 год запланировано благоустройство улицы Навагинской, приобретение торшерных групп для установки на общественных территориях Сочи. Также продолжится оборудование пляжей системами видеонаблюдения.

- Конечно, не забываем и об интересах сочинцев, занимаемся ремонтом школ, коммунальной инфраструктуры, дорог, благоустройством детских площадок, придомовых территорий. При этом сами горожане иногда подсказывают нам, какие интересные проекты можно реализовать и в туристической сфере, - говорит Светлана Ермилова.

В прошлом году Сочи принял 7,2 миллиона туристов - максимальный показатель за 100 лет.

В марте прошлого года к Ермиловой обратились жители Центрального района Сочи с просьбой помочь в реконструкции мемориального комплекса "Рыжий лист" в Комсомольском сквере, который был установлен в память о героях - ликвидаторах последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В итоге удалось найти активистов-реставраторов, которые помогли восстановить памятник в короткий срок. А по просьбе жителей дома N 52 по улице Роз благоустроен расположенный рядом с многоэтажкой заброшенный сквер. Здесь высадили цветы, кустарники и пряные травы, проложили дорожки, установили ограждение. Кроме того, по запросу горожан обустроили детские площадки в переулке Севастопольском и на улице Учительской, а сейчас благоустраивается территория сквера "Светлячок".

Светлана Ермилова также является координатором партийного проекта "Выбирай свое" в Сочи, основная цель которого - развивать импортозамещение. Восьмого декабря прошлого года в Гранд Отеле "Жемчужина" прошла выставка-презентация продукции сельхозпроизводителей Краснодарского края, в ней участвовали десятки предприятий торговли и общепита, которые могли выбрать себе новых поставщиков.

- Только в прошлом году Сочи принял 7,2 миллиона туристов - максимальный показатель за 100 лет, - отмечает Светлана Ермилова. - Туристы способствуют развитию экономики, появлению новых рабочих мест, улучшению инфраструктуры не только Сочи, но и региона в целом. В свете этого особую важность сейчас приобретает замещение импорта товарами, произведенными внутри страны. Местные производители успешно перестраивают логистические цепочки, отечественная продукция приобретает все большую популярность, а потребители все чаще предпочитают российские товары иностранным. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского реализуется муниципальный проект "Выбирай сочинское". Санаторно-курортные предприятия региона стремятся работать только с местными поставщиками продуктов. На данный момент в здравницах и гостиницах используют от 65 до 97 процентов продовольственных товаров кубанских производителей.

Кстати, только в Сочи работает более 23 тысяч личных подсобных и около 60 фермерских хозяйств. Они поставляют в санаторно-курортные учреждения и рестораны города рыбу, мясные деликатесы, молочные товары, овощи, чай, мед, напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Светлана Ермилова: Санаторно-курортные предприятия региона стремятся работать только с местными поставщиками продуктов.

Комитет по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Городского Собрания Сочи также занимается развитием гастрономического туризма на курорте и участвует в разработке единой концепции "Одобрено Сочи" и "Сочинская кухня". Все блюда будут готовиться только из ингредиентов, выращенных и произведенных на территории Краснодарского края. Так, гости города смогут попробовать летний салат с манго и сочинской страчателлой, мини-чебуреки по-сочински с мидиями и сливочным соусом, адлерскую форель на углях с миксом из сочинской зелени и многое другое.

- Хотим включить представленные блюда в меню всех ресторанов города Сочи. Но цена на них должна быть доступной. Также рассчитываем на акционные предложения на данные позиции, - отметила Светлана Ермилова. - Планируем проведение гастрономических фестивалей с презентацией блюд из меню для повышения интереса к сочинской кухне.

В Сочи развиваются не только туристические и гастрономические направления, но и культурно-развлекательное. Так, в сентябре уже в пятый раз пройдет ежегодный музыкальный фестиваль "Бархатный сезон". Впервые он состоялся в 2018 году в честь 45-летнего юбилея Гранд Отеля "Жемчужина". Дебютный фестиваль прошел с большим размахом, поэтому было принято решение заложить традицию и проводить столь яркое событие каждый год.

Фестиваль в юбилей