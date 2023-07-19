Омичам покажут, что такое "Российская Античность"

Рассказываем, какую программу готовят представители омского отделения клуба исторической реконструкции Pax Romana в рамках фестиваля "Щит Сибири".

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Менее трёх недель осталось до открытия фестиваля исторической реконструкции "Щит Сибири. Устроение земли Сибирской" (0+). Два дня, 5 и 6 августа, возле озера в тихом и живописном уголке нашего города омичи смогут окунуться в эпоху Античности и Средневековья, погрузиться в историю Сибири 17-19 веков и Великой Отечественной войны.

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Территория парка имени 30-летия Победы будет поделена на несколько локаций, одной из которых станет площадка "Российская Античность".

- Римский легион не прекращает свой победный марш по Прииртышью. На поляне фестиваля будет установлен небольшой римский лагерь, напоминающий укрепления легионеров на юге Крыма (I-II век н.э. - прим. ред.). Зрители смогут узнать, каково же стоять в строю под надзором опытного командира. Каждый сможет научиться римским построениям и работе со щитом,- поделился с "Омск Здесь" руководитель омского отделения клуба исторической реконструкции Pax Romana Илья Дороненко.

Ещё будет работать специальная площадка, где любой желающий получит возможность метнуть копьё-пилум и поразить цель. Особое внимание представители клуба уделят гладиаторским боям. Благословлённые Марсом "гладиаторы" продемонстрируют технику и приёмы ведения подобных сражений. Омичи и гости города смогут принять участие в тренировках гладиаторов, но точное время мероприятий пока не определено. Известно, что поединки будут проходить не менее двух раз в день, если не подведёт погода.

- Эта традиция изначально ритуальных поединков, а затем и яркого зрелища была с интересом воспринята жителями Боспорского царства и Херсонеса Таврического, которые размещались на территории древнего Крыма, - добавил руководить клуба.

Для тех, кто захочет сделать запоминающиеся фотографии, представители Pax Romana предоставят возможность сфотографироваться с макетами оружия того времени и гладиаторами. А ещё в этот день каждый сможет стать официальным членом клуба, "римские легионеры" всегда рады новичкам.

Между прочим, команда регионального клуба исторической реконструкции стала победителем конкурса "Росмолодёжь.Гранты" для физических лиц с проектом "Уроки живой истории "Российская Античность" для школьников. "Римским легионерам" достался грант в размере 560 тысяч рублей, на эти средства реконструкторы проведут серию занятий в школах города, посвящённых истории римских гарнизонов, стоявших в Крыму и участвовавших в бурной истории Боспорского царства. Проект будет сосредоточен вокруг истории армии Древнего Рима I-II веков нашей эры.

- Мы расскажем о том, как в Крыму оказались римские легионеры, и о роли территории будущей России в истории Античности. Это будут не совсем привычные лекции. Школьники смогут примерить на себя доспехи и одежду древних воинов, взять в руки макеты римского оружия, - дополнил Илья Дороненко.

Автор проекта нацелен продемонстрировать, что российская история имеет более глубокие корни, которые пока не все способны осознать. Так участники интерактивных лекций поймут, какое отношение жители современной России имеют к античному и греко-римскому наследию.

К слову, локация на фестивале "Щит Сибири" станет первым крупным мероприятием в рамках грантового проекта. Гости фестиваля смогут пообщаться с участниками клуба и узнать много нового о своей древней истории.

- Помимо уже традиционных рыцарей, покорителей Сибири и солдат Великой Отечественной войны, омичи смогут прикоснуться к древним страницам истории нашей страны, - подчеркнул Илья Дороненко.

Всего в рамках фестиваля будет работать шесть локаций, посетить их все можно будет в форме игрового квеста. Записаться на него необходимо заранее. Также на территории парка будет оборудован стрелковый лучный и суличный тир, фотозоны, ярмарка ремесленников и даже таверна. В этом году после четырёхлетнего перерыва в Омске пройдут бугурты - массовые исторические средневековые полноконтактные сражения по спортивным правилам.