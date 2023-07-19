3 причины отдохнуть на Балтийском море

Может, Балтийское море и не самое теплое в России, но туристы, которые предпочитают курорты Калининградской области отдыху в других регионах, едут не столько за тем, чтобы вдоволь накупаться, а за другими преимуществами.

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Уверяем – их не так уж и мало, ну а мы назовем три главные причины отдохнуть на балтийском побережье.

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Песчаные пляжи

С этим в Калининградской области проблем нет: широкие песчаные пляжи на Куршской косе, в Янтарном, Балтийске. В конце концов, есть Зеленоградск, куда легко добраться туристу (если вы не социофоб и вас не смущают толпы людей). Говорят, прогулки по морскому песку босиком могут заменить поход к мастеру по педикюру: он работает как скраб и помогает коже стоп обновиться, избавляя от омертвевших клеток. Также песчинки обладают массажным эффектом, а массаж ног, в свою очередь, снимает стресс и улучшает кровообращение. Наконец, лежать тюленем комфортнее на песчаном пляже, а не на камнях.

Морской воздух укрепляет иммунитет

Поэтому курорты Калининградской области пользуются популярностью даже вне пляжного сезона. Порой достаточно просто гулять и дышать на побережье насыщенным йодом воздухом, особенно вблизи хвойных лесов, чтобы оздоровить легкие, бронхи, щитовидную железу и привести в порядок нервную систему. Специалисты рекомендуют отдыхать на Балтийском море людям, страдающим от астмы, нервных расстройств, сердечных, легочных и эндокринных заболеваний.

Польза прохладной воды