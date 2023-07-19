3 причины отдохнуть на Балтийском море
Может, Балтийское море и не самое теплое в России, но туристы, которые предпочитают курорты Калининградской области отдыху в других регионах, едут не столько за тем, чтобы вдоволь накупаться, а за другими преимуществами.
Уверяем – их не так уж и мало, ну а мы назовем три главные причины отдохнуть на балтийском побережье.
Песчаные пляжи
С этим в Калининградской области проблем нет: широкие песчаные пляжи на Куршской косе, в Янтарном, Балтийске. В конце концов, есть Зеленоградск, куда легко добраться туристу (если вы не социофоб и вас не смущают толпы людей). Говорят, прогулки по морскому песку босиком могут заменить поход к мастеру по педикюру: он работает как скраб и помогает коже стоп обновиться, избавляя от омертвевших клеток. Также песчинки обладают массажным эффектом, а массаж ног, в свою очередь, снимает стресс и улучшает кровообращение. Наконец, лежать тюленем комфортнее на песчаном пляже, а не на камнях.
Морской воздух укрепляет иммунитет
Поэтому курорты Калининградской области пользуются популярностью даже вне пляжного сезона. Порой достаточно просто гулять и дышать на побережье насыщенным йодом воздухом, особенно вблизи хвойных лесов, чтобы оздоровить легкие, бронхи, щитовидную железу и привести в порядок нервную систему. Специалисты рекомендуют отдыхать на Балтийском море людям, страдающим от астмы, нервных расстройств, сердечных, легочных и эндокринных заболеваний.
Польза прохладной воды
Да-да, вы не ослышались: у прохладной воды свои плюсы. Она закаляет организм и повышает устойчивость к простудам, укрепляет стенки кровеносных сосудов и ускоряет обмен веществ. Помимо этого, есть мнение, что водные процедуры в Балтийском море помогают поддерживать себя в форме: волны воздействуют на тело как микромассаж, активируя обменные процессы под кожей. Тонизирующий эффект помогает в борьбе с ранним старением кожи, а девушки наверняка оценят еще и антицеллюлитное действие. Впрочем, Балтика не такая и холодная, как принято думать. По данным Гидрометцентра, она прогрелась до 22-23 градусов, а похолодание, которое пришло в регион после жары, как считают синоптики, не сильно повлияет на температуру моря.
Три причины отдохнуть на Балтийском море