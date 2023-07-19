Отели Крыма столкнулись с угрозой закрытия

В Крыму российские туристы начали отменять бронь на номера в отелях после атаки на Крымский мост, местным гостиницам угрожает закрытие.

По словам президента "Туристического альянса Крыма", сейчас соотношение бронирования номеров и отказа от брони составляет 1:6. Председатель Ассоциации малых отелей Крыма в свою очередь отметила, что в небольших гостиницах отменены 20% броней, в то время как в крупных количество отмен доходит до 100%.

Владельцы гостиниц по-разному отреагировали на произошедшее: кто-то поднимает цену, кто-то устраивает акции для привлечения туристов, некоторые и вовсе не стали корректировать стоимость номеров.

На данный момент отельеры ожидают и наблюдают за развитием ситуации, однако если турпоток не восстановится, то многим маленьким гостиницам придется возвращать предоплату за номера, что приведет к их закрытию.