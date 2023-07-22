Куда поехать в круиз по России летом

Круизы по России — непопулярный и недооцененный вид отдыха. Плывя по реке с остановками, можно посмотреть множество достопримечательностей России, а в промежутке купаться в реках и озерах, а также загорать. Выбирайте направление себе по душе.

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В материале “Рамблера” — о том, куда можно поехать в круиз по России летом.

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По Золотому кольцу

Вы наверняка ездили в тур по этим городам, будучи ребенком. Теперь у вас есть отличная возможность посмотреть на них с реки. К тому же, вы сможете освежить свои знания в истории России и по-новому взглянуть на известные достопримечательности. Круиз длится от пяти до 16 ночей, и за это время можно успеть проехать часть Золотого кольца или все города.

В части портов планируется посадка и высадка на несколько часов, чтобы туристы смогли ознакомиться с главными достопримечательностями, а потом вернуться в комфортное купе.

Москва — Санкт-Петербург

Один из самых популярных круизных маршрутов охватывает две столицы России. В дороге можно посмотреть и другие города Карелии, Ленинградской, Ярославской и Вологодской областей. Маршрут проходит через Волгу, Неву, Ладожское и Онежское озеро. Поэтому по пути можно посмотреть все природные достопримечательности, расположенные на этом маршруте.

Соловецкие острова

Один из величайших памятников архитектуры, Соловецкий монастырь, расположен на одноименных островах. Добраться до них проще всего с помощью круиза. Это — один из самых живописных маршрутов в России, где смешалась красота природы и истории. В круизе можно посмотреть Белое море и познакомиться с главными загадками Русского Севера.

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