Более 11 млн туристов посетили Подмосковье за январь-июнь
За полгода Московскую область посетили 11,1 млн туристов, что на 10% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«Московская область привлекает туристов большим выбором вариантов для отдыха, поэтому все больше людей выбирают регион для путешествий. Мы, в свою очередь, стремимся развивать инфраструктуру, создавать больше мест для отдыха и развлечений. И мы видим, что наша работа дает результат – за первые полгода Подмосковье посетили на 10% туристов больше, чем за аналогичный период 2022 года», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
В министерстве отметили, что самыми популярными у туристов стали Сергиев Посад, Коломна, Серпухов и Одинцово.