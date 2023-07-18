Более 11 млн туристов посетили Подмосковье за январь-июнь

«Московская область привлекает туристов большим выбором вариантов для отдыха, поэтому все больше людей выбирают регион для путешествий. Мы, в свою очередь, стремимся развивать инфраструктуру, создавать больше мест для отдыха и развлечений. И мы видим, что наша работа дает результат – за первые полгода Подмосковье посетили на 10% туристов больше, чем за аналогичный период 2022 года», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.