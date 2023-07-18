Эксперт Осауленко оценил объем отказов от путевок в Крым
Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко рассказал, что многие туристы надеются попасть в Крым и не отменяют бронирование.
Он отметил, что лишь небольшое количество людей изменили свои планы и отказались от посещения Крыма в ближайшие месяцы, но это не носит массового характера.
— В большинстве люди, которые приняли решение по отдыху в Крыму, от своих решений отказываться не хотят, хоть осуществить это стало сложнее, — пояснил Осауленко в комментарии «Радио 1».
Эксперт добавил, что отельеры идут навстречу тем туристам, которые сейчас находятся на территории Крыма, и при наличии проблем с выездом бесплатно продлевают сроки пребывания в гостинице.
Ранним утром 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Что известно об инциденте к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».