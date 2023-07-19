Наиболее безопасный путь в Крым проходит через железную дорогу

Чтобы безопасно добраться до Крыма, лучше воспользоваться поездом. Таким мнением поделился путешественник и эксперт по туризму Алексей Балясников.

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«Самый безопасный маршрут — это ЖД-пути из материковой части России. Но те, кто поедут, должны понимать: вблизи портов и военных объектов может быть небезопасно», — сказал Балясников, его цитирует «Подмосковье сегодня». Он отметил, что нужно понимать, где и какие объекты расположены, чтобы минимизировать риски.

По словам эксперта, на городских пляжах, которые находятся вдали от порта, где нет военных все спокойно и безопасно. Он также уверен в том, что в случае происшествий власти позаботятся о населении.