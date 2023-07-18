Места для отдыха и купания в Сибири: куда добраться на машине

Лето перевалило за экватор, и отпускной сезон в самом разгаре. Уже несколько лет наши соотечественники все чаще делают выбор в пользу отдыха в своей стране. Но недавняя атака на Крымский мост заставила многих задуматься о выборе других локаций вместо популярного полуострова.

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Богатая реками и озерами Сибирь кажется здесь оптимальным вариантом. «ФедералПресс» изучил самые интересные локации в СФО, куда можно добраться на автомобиле.

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Альтернатива Таиланду и Бали

Для того чтобы хорошо отдохнуть и позагорать, не обязательно лететь за тридевять земель. Достаточно сесть в машину и задать курс на Красноярский край. Здесь есть река Чулым – один из наиболее протяженных и полноводных водоемов Сибири.

В переводе с тюркского название реки означает «бегущий снег». Летом вода здесь хорошо прогревается, и Чулым становится популярным местом у любителей пляжного отдыха. Кроме того, одна из популярных забав у местных жителей и туристов – рыбалка.

Здесь в изобилии водятся рыбы разных видов, а главное – можно поймать очень крупные экземпляры, к примеру щуку весом 10 кг или семикилограммового судака.

Помимо живописных видов нетронутой сибирской природы на реке Чулым есть что посмотреть. Из прибрежных городов туристы чаще всего посещают Ачинск, основанный в 1683 году, знаменитый старинными зданиями, храмами и историческими памятниками.

Как добраться до реки Чулым: расстояние от Красноярска до Чулыма на машине – 882 километра. Вся дорога займет 11 часов, если средняя скорость составит 80 км/час.

Главная артерия Алтая

Одна из самых полноводных рек на Алтае – Катунь. Это основная артерия района, и в переводе на русский ее название означает «хозяйка». Начиная с майских праздников и до самой осени сюда приезжают путешественники со всего света. Вода в реке довольно прохладная, дно каменистое, а течение быстрое. Так что река подойдет скорее не для купания, а для занятия рафтингом. Здесь можно встретить каскады порогов и шивер и насладиться панорамой гор.

РИА "ФедералПресс"

Примечательно, что в зависимости от времени года вода в Катуни меняет оттенок. Самое знаменитое место – особая туристическая зона «Бирюзовая Катунь» с гостиницами, кафе и магазинами. Здесь теплая вода – обычно летом ее температура +23 градуса, удобный пляж и сравнительно небольшая глубина. Кафе и турбазы имеются как на территории самой «Бирюзовой Катуни», так и рядом.

Отсюда отправляются на экскурсии и в экспедиции по Алтаю. К тому же на территории особой экономической зоны нередко проходят разные фестивали и мероприятия местного значения.

Как добраться до реки Катунь: по Чуйскому тракту до нового моста за Манжероком, он приведет прямо на место. Или по тому же новому Айскому мосту, далее свернуть налево и по Айскому тракту до места. Везде есть указатели, не промахнетесь.

Аномальная зона

Муромцевский район Омской области хорошо известен как сибирякам, так и туристам из центральных регионов России. Это район с уникальной природой. На его границе с Кыштовским районом Новосибирской области находятся пять озер, и по легенде вода в них – метеоритного происхождения. Сейчас люди знают их под названиями Данилово, Ленево, Шайтан-озеро, Щучье и Потаенное озеро.

Водоемы соединены друг с другом подземной рекой, но вода в них разная: в озерах Данилово и Ленево она «живая», а в Шайтан-озере – «мертвая». Потаенное озеро скрыто от глаз, да и дороги к нему нет. По словам местных, путь туда открывается только тем, кого озеро принимает к себе.

РИА "ФедералПресс"

Помимо фантастических озер, которые уже стали своеобразным брендом Омской области, туристы могут посетить Большереченский зоопарк. Здесь можно увидеть свыше 200 видов животных со всего мира.

Также в Большеречье расположены музей «Старина Сибирская» и небольшой парк аттракционов.

Как добраться до озер: до Муромцевского района можно доехать на автомобиле – по Муромцевскому тракту либо через поселок Большеречье. Из Муромцево необходимо свернуть налево до деревни Окунево.

Пляж на Байкале

Неподалеку от города Байкальска расположен красный пляж на Байкале. Его еще называют «гранатовым» из-за песка бордового цвета. Со слов местных, в песке нсодержится природный полудрагоценный минерал гранат. Он обладает лечебным эффектом и благотворно влияет на сердечно-сосудистую деятельность. Ширина береговой линии сравнительно небольшая, но тянется она на несколько километров. Сюда стоит приехать полюбоваться гранатовым чудом.

Как добраться до «гранатового» пляжа: доехать на автомобиле можно от Иркутска. Важно учитывать, что время в пути составит порядка 2,5 часов, поскольку трасса «Байкал» на 100-километровом участке от Иркутска до города Култук проходит по горной местности и представляет собой настоящий серпантин с крутыми спусками и подъемами. Если поездка по местным грунтовым дорогам вам не по душе, можно воспользоваться услугами катеров, которые ожидают туристов на центральной набережной города, поездка займет всего 15 минут.

Озеро-стремя

Еще один интересный водоем находится в южной части Республики Тыва – в Эрзинском районе. Красивейшее озеро называется Торе-Холь, что в переводе с тувинского означает «озеро-стремя» – оно и правда имеет похожую форму. При этом сама граница проходит прямо по глади Торе-Холь (35 километров озера расположено на территории России, а 7 километров – в Монголии). Красоту, которая открывается взору туристов, трудно передать словами: песчаные дюны, в круговороте которых находится озеро. Пресное и кристально чистое, даже за несколько километров от берега можно запросто рассмотреть дно.

РИА "ФедералПресс"

Правда, чтобы попасть на Торе-Холь, следует получить специальный пропуск в пограничном управлении ФСБ России по Туве. Для этого туристам необходимо заблаговременно написать заявление.

Как добраться до озера Торе-Холь: из Абакана в Кызыл смело можно ехать через Ак-Довурак. Из республиканской столицы к озеру Торе-Холь транспорт обычно организовывает туроператор, дорога имеет протяженность 250 километров и занимает порядка 5 часов.

Озеро Ая

Озеро Ая – одно из немногих теплых озер на Алтае, где летом вода прогревается до комфортных для купания температур (в июле-августе – около +25 градусов), поэтому в его окрестностях немало туристических баз и домов отдыха разной степени комфортности и на любой кошелек. На сегодняшний день озеро – весьма популярное место отдыха для многих туристов. К его несомненным плюсам можно отнести природное происхождение и развитую инфраструктуру. Правда, есть и минусы – слишком высокая плотность отдыхающих на озере.