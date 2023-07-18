За какими впечатлениями ехать на Курильские острова

На курильском острове Парамушир можно увидеть настоящие чудеса, потрясающие воображение. Причем сразу несколько в одном месте, чего больше не встретишь нигде и никогда. Это правда. Ну где еще есть извергающийся вулкан по соседству с богатой рыбалкой? Где еще природа могла законсервировать картину последнего боя Второй Мировой войны?

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Правильно, нигде. Только на Северных Курилах. Только здесь вам покажут уникальное образование вулкан в вулкане и самую высокую точку Курильских островов.

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Японская еда и островная тишина

Еще лет пять назад самый северный из обитаемых Курильских островов - Парамушир - считался краем Ойкумены, и долететь, доплыть сюда было испытанием. Парамушир с его единственным населенным пунктом Северо-Курильском - административно-географическое исключение всероссийского масштаба. Остров относится к Сахалинской области, а добраться до него можно только из центра Камчатского края - Петропавловска-Камчатского. От Парамушира до Камчатки расстояние чуть больше трехсот километров, а до Сахалина - тысяча. И все морем.

Российская Газета

Из камчатского аэропорта Елизово до экзотического Северо-Курильска есть ежедневный рейс вертолета. Правда, на практике бывают задержки рейса. Это Курилы, и погода здесь - дама крайне непостоянная и часто очень ветреная.

А два раза в неделю из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск и обратно ходит теплоход.

- За прошлый год поток туристов к нам увеличился в двадцать раз, - говорит Александр Овсянников, глава Северо-Курильского городского округа.

Люди едут сюда со всей России! Ведь здесь можно увидеть то, чего не встретишь больше нигде. На этом дальнем острове живут всего две с половиной тысячи человек, но здесь есть все грани цивилизации. Устойчивая связь, интернет, приличная гостиница и кафе с вкусной едой. Самые изумительные блюда японской кухни мне довелось попробовать именно в Северо-Курильске. Близость к Японии бесследно не прошла.

Дальневосточный Эверест

Олег Стучинский, коренной островитянин, долгие годы работал спортивным тренером, последние лет десять профессионально занимается туризмом.

- Мы возим туристов на остров Атласова, там красивейший вулкан Алаид - самый высокий на Курилах, - говорит Олег.

Алаид называют дальневосточным Эверестом, его высота 2339 метров над уровнем моря. Вообще вулканы здесь - на любой вкус и на всякий спрос. Одни спят, другие активно "дежурят". Пять лет непрерывно извергается вулкан Эбеко, он расположен всего в шести километрах от Северо-Курильска.

Российская Газета

Пыхтящая дымком и пеплом "труба" видна из окна гостиницы. Зрелище завораживает. Вулканологи утверждают, что бесконечно можно смотреть на огонь, воду и извержение вулкана. Увлеченные люди ждут этого зрелища долгие годы, охотятся за ним по всей планете. А здесь любуйся пять лет подряд изо дня в день.

Приехав на Парамушир, можно за восемь дней осмотреть еще три не похожих друг на друга острова: Атласова, Шумшу и Онекотан. На маленьком Онекотане расположен великолепной красоты вулкан Креницына. Двухъярусный, высотой 1324 метра. Молодой конус безукоризненно правильной формы выходит из старой, полуразрушенной извержением части. В самом центре исполина - чистейшее озеро. На вулкане растут густые луговые травы и стланик.

- Мы с туристами совершаем наши путешествия на комфортабельной яхте, поднимаемся на вулканы. Люди получают ни с чем не сравнимые эмоции, с собой увозят незабываемые впечатления и красивые фотографии на память,- говорит Олег Стучинский.

Последний бой большой войны

Острова Парамушир и Шумшу разделяет узкая лента Курильского пролива. Именно на Шумшу в августе 1945 года проходили ожесточенные бои, советские десантники шли против японских танков. За финальный бой Второй Мировой войны несколько красноармейцев получили звания Героев Советского Союза.

Отдаленность, безлюдье и уникальный Курильский климат законсервировали то поле боя. Там до сих пор стоят поржавевшие японские танки, жива "взлетка" военного аэропорта. Сохранились доты и дзоты. А в воздухе звенит тоска, та самая, которую не объяснить словами. К эху войны туристы прикасаются сердцем и возвращаются в отель притихшие и молчаливые.

Российская Газета

Нерка и утки

Есть на острове Шумшу уникальное озеро Беттоби, когда-то японцы использовали его как авиабазу для гидросамолетов. Сегодня там уникальное нерестилище нерки. Кажется, что вся нерка мира приходит в Беттоби. Рыбалка на удочку - мечта!

- Вы даже не можете себе представить, как здорово там рыбачить. Только удочку забросил - сразу клюет, просто невероятно! - говорят островитяне.

Любителей охоты осенью на островах тоже ждет полный восторг. Именно там пролегают миграционные пути уток.

- Утки столько, что кровь кипит! - восклицают мужики.

Вот такие наши Северные Курилы. Удивительные, ни на что непохожие. Острова, на которые хочется вернуться.

Справка "РГ

Как добраться туда, где над седыми Курилами новый день загорается?

До Петропавловска-Камчатского выполняются рейсы из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Иркутска и Санкт-Петербурга. Далее до Северо-Курильска регулярно летает новенький МИ-8. До Парамушира также можно добраться на теплоходе. Знающие люди рекомендуют в одну сторону лететь вертолетом, другое "плечо" пойти морем. В таком случае впечатления от дороги умножаются на два.