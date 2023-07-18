Какие процедуры россияне чаще всего посещают в санатории

Больше трети россиян готовы тратить на допуслуги по красоте половину от стоимости проживания. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос AZIMUT Hotels.

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Отмечается, что около 42% гостей санаториев предпочитают возвращаться в любимое место для отдыха из года в год. Примерно 17% опрошенных приезжают туда ежегодно ради курса косметологических процедур, еще 4% едут на отдых из-за косметологии два раза в год.

При этом 79% респондентов считают, что обращаться к косметологам нужно по мере необходимости. Большинство участников исследования останавливаются в разных санаториях и отелях. 35% участников исследования делают это намеренно, а 41% выбирают место для отдыха по настроению.

При этом 24% респондентов всегда останавливаются в одном санатории, даже если ездят туда не каждый год.

Среди услуг по красоте и медицине, которые удобнее проходить в отелях и санаториях, туристы назвали массаж, талассотерапию и серные ванны (43%), водные процедуры (27%) и услуги косметолога, а также аппаратную косметологию (15%).

"Классический и антицеллюлитный массаж, подводный душ-массаж, ванны – эти процедуры можно выделить как наиболее востребованные у клиентов. Важно отметить, что любые процедуры в санаториях рекомендуется посещать по назначению врача-косметолога" – сказала главный врач AZIMUT Здоровье Долина Нарзанов Ольга Вяткина.