Как сэкономить на отдыхе в Москве

Ежегодно Москва летом привлекает тысячи туристов. Путешественники приезжают посмотреть на местные достопримечательности, погулять по паркам и усадьбам, а также посетить музеи.

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Отдых в Москве летом стоит не так дешево, как хотелось бы. Однако существуют способы сэкономить. О том, как это сделать, — в материале “Рамблера”.

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Узнавайте о льготах и бесплатных днях

Если вы планируете заходить в музеи и посещать достопримечательности, то заранее ознакомьтесь с правилами получения льготных билетов. Как правило, скидки предоставляют студентам, школьникам, пенсионерам и другим категориям граждан.

Кроме того, в Москве часто проводятся фестивали и дни открытых дверей музеев. Вход в них становится бесплатным, но в некоторых случаях нужно регистрироваться заранее, чтобы не стоять в очередях.

Выбирайте кафе с самообслуживанием

В Москве есть множество кафе и ресторанов, но лучше выбирать кафе, где есть самообслуживание. Там еда дешевле, не нужно ждать, пока принесут блюдо и не нужно оставлять чаевые. В таких кафе и кулинариях можно дешево и быстро поесть домашнюю еду. Они напоминают столовые, но блюда там более разнообразны. В некоторых из них делают скидки на еду по вечерам после окончания рабочего дня — после 19 и 20 часов.

Возьмите абонемент на транспорт

Не покупайте единоразовые билеты для общественного транспорта, гораздо выгоднее будет приобретение абонементов. Существуют проездные на день, три дня и месяц. Поэтому если вы собираетесь ездить далеко и много, купите абонемент на три дня, а потом приобретайте на каждый день. Это будет выгоднее, чем каждый раз платить за проезд.

Купите карту “Тройка”. Она работает на всем московском транспорте и МЦД. Если вы планируете поехать в область, там карта работать не будет.

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