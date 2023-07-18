Туристы заполнили приморские отели и базы отдыха на 80%

В Приморском крае количество посетителей постепенно возвращается на докоронавирусный уровень, причем с прошлого года регион стал особенно популярным среди гостей из западной части России.

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Руководитель местного агентства по туризму, Арсений Крепский, описал текущую ситуацию. По его словам, Приморье становится все более манящим для туристов из разных уголков страны, и в этом году спрос вырос значительно.

«Основная аудитория нашего региона, конечно, жители Дальнего Востока, но в последние несколько лет мы наблюдаем расширение интереса со стороны гостей из Западной России. Особенно впечатляющее количество туристов прибыло в прошлом году», – отметил он.

На данный момент уже забронировано примерно 80 % гостиничных номеров и мест в туристических центрах. Пик туристического сезона ожидается во второй половине августа.