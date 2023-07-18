Туристы заполнили приморские отели и базы отдыха на 80%
В Приморском крае количество посетителей постепенно возвращается на докоронавирусный уровень, причем с прошлого года регион стал особенно популярным среди гостей из западной части России.
Руководитель местного агентства по туризму, Арсений Крепский, описал текущую ситуацию. По его словам, Приморье становится все более манящим для туристов из разных уголков страны, и в этом году спрос вырос значительно.
«Основная аудитория нашего региона, конечно, жители Дальнего Востока, но в последние несколько лет мы наблюдаем расширение интереса со стороны гостей из Западной России. Особенно впечатляющее количество туристов прибыло в прошлом году», – отметил он.
На данный момент уже забронировано примерно 80 % гостиничных номеров и мест в туристических центрах. Пик туристического сезона ожидается во второй половине августа.
При этом из-за несоизмеримости спроса и предложения, цены на проживание, экскурсии и транспортные услуги в Приморье значительно поднялись.