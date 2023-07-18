Отели и базы отдыха в Приморье заполонили туристы: занято 80 %
В Приморском крае число туристов постепенно возвращается к допандемийным показателям. С прошлого года в регион стало приезжать больше гостей из западной части России.
О текущей ситуации рассказал руководитель регионального агентства по туризму Арсений Крепский. По его словам, Приморье становится все более привлекательным для туристов со всей страны, и в этом году спрос стал выше.
«Наша традиционная аудитория – конечно, дальневосточники, но уже несколько лет она расширяется в европейскую сторону. С прошлого года особенно чувствуется приток туристов с запада России», – сообщил он.
На сегодняшний день уже забронировано порядка 80 % номеров в отелях и мест в базах отдыха. Пик туристического сезона ожидается во второй половине августа. Из-за спроса, многократно превышающего предложение, цены на проживание, экскурсии и транспортные услуги в Приморье заметно выросли.