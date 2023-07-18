Эксперты: Крым останется самым массовым направлением для отдыха

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что несмотря на аннулирование туров в Крым из-за ЧП, которое сегодня произошло на Крымском мосту, республика в 2023 году примет около 4-4,5 миллионов туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

© Runews24

По его словам, туристический сезон на полуострове в самом разгаре и не завершается из-за последний происшествий. Он отметил, что Крым все еще остается самым массовым направлением для отдыха туристов.