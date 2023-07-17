Что посмотреть в Казани за два дня

В Казани очень много достопримечательностей и развлечений на любой вкус. Двух дней недостаточно, чтобы обойти весь город, однако, если у вас в запасе только одни выходные, то "Рамблер" расскажет о самых интересных местах, которые стоит увидеть.

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Казанский Кремль

Это место интересно тем, что в нем находятся постройки разных лет, культур, народов и религий. Вы можете увидеть, как на одной территории находятся исламская мечеть Кул Шариф и православный Благовещенский собор. Вход в Кремль бесплатный, заплатить придется только если вы захотите посетить один из музеев комплекса.

Петропавловский собор

Петропавловский собор начала XVIII можно назвать образцом русского барокко. В этом месте побывали практически все российские императоры и многие мировые знаменитости. Внутри собора вы найдете золоченный иконостас, почитаемые иконы, мощи святых и многое другое.

Парк Тысячелетия

Здесь вы можете не только прогуляться, но и ближе познакомиться с историей города. При входе в парк вас встретят фигуры мифических драконов зилантов, которые считаются символом Казани. Их изображения можно найти на самых разных зданиях города.

Деревня "Туган Авылым"

Татарская деревня представляет собой комплекс из деревянных домов, которые были возведены к тысячелетию Казани в 2005 году. На ее территории вы сможете найти развлечения на самый разный вкус. В "Туган Авылым" расположены баня, ремесленно-культурный центр, сувенирные магазины, мечеть и многое другое. Также в это место часто приезжают, чтобы познакомиться с местной кухней.