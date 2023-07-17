Чем запомнится путешествие в Кормиловский район

В Омской области открылся новый туристический маршрут, который наполнен волшебством и загадками небольшого села.

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В Кормиловском районе Омской области разработали новый туристический маршрут в село Черниговка.

Экскурсия "Легенды и быль земли черниговской" (12+) включает рассказ о чалдонах - старейших жителях Сибири, основавших село Царские Колодцы, знакомство с целительницей и этноигры.

Приехать в рабочий посёлок Кормиловка можно на электропоезде или автотранспорте, отсюда отправляется организованный трансфер в село Черниговка.

Туристов встретят у "волшебного" колодца, вода из которого, по мнению местных жителей, обладает полезными свойствами. Затем гости села посетят усадьбу старожилов, где можно будет побеседовать с потомственной травницей, и действующий храм, которому более 120 лет.

Гостей также ожидают традиционные игры и мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы.

Экскурсионная программа завершится горячим обедом в импровизированной чалдонской избе.

- Душевный маршрут, очень простой, деревенский и, вместе с тем, глубокий и искренний. Главное - сделано с любовью из Черниговки, - поделилась впечатлениями заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.

Маршрут разработан администрацией Кормиловского района Омской области совместно с АО "Омскпригород" в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Ближайшие выезды состоятся 20 июля и 3 августа. Узнать подробности и записаться на экскурсию можно на официальном сайте организаторов поездки.