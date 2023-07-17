Морские курорты Дагестана: Махачкала

На дагестанском побережье Каспийского моря расположено пять городов: Махачкала, Каспийск, Дербент, Избербаш, Дагестанские Огни. Выбираем лучший для отдыха, взвешивая все плюсы и минусы.

© «Это Кавказ»

Почему Махачкала?

Видео дня

Если хотите почувствовать Дагестан во всей его красе и у вас всего один день, то вам в Махачкалу. Здесь можно и позагорать на морском пляже, и подняться в гору, чтобы насладиться видом на город, и вкусно поесть, и заглянуть в музеи, и оценить своеобразную архитектуру столицы — от хаоса до модерна, и окунуться в местную культуру, где водители не устают сигналить друг другу, где в маршрутке за вас может заплатить незнакомец, а в месяц уразы на вопрос: «Где можно перекусить?» — вас неожиданно пригласят к себе и накормят. И это все Махачкала — город с населением под миллион.

Многие туристические маршруты для гостей начинаются именно отсюда. В столице много турфирм, готовых предложить увлекательные путешествия по Дагестану на любой бюджет.

Вечерами можно сходить в театр или посетить концерты звезд местной и российской эстрады, есть и ночные клубы с живой музыкой и танцами.

Главный вид транспорта в городе — маршрутки. А главный минус — пробки. К 16 часам по центру проще передвигаться пешком. И надо помнить о пятнице: в обеденное время из-за пятничного намаза в районе Джума-мечети всегда большое скопление машин. В это время лучше воздержаться от экскурсии в храм и не стоит планировать встреч с местными. По пятницам даже чиновников трудно застать на рабочем месте.

Где жить?

В городе большой выбор жилья для туристов — десятки гостиниц от 2 до 4 звезд (4 16 тысяч рублей в летний сезон) и порядка 3000 квартир, выставленных на Авито (1,5 6 тысяч рублей за однокомнатную).

Некогда главная гостиница столицы «Ленинград» начала обновление номерного фонда, и уже сегодня можно заселиться в современный номер в самом высоком здании Махачкалы за 9 тысяч рублей. Номера от 10 тысяч рублей предлагает в сезон комфортабельная гостиница на берегу Каспия «Марва».

Во многих гостиницах нет собственной кухни, поэтому гостям предлагают завтраки в близлежащих кафе и ресторанах.

Весь ассортимент предложений с отзывами гостей по гостиницам есть на сайтах и в социальных сетях.

Куда пойти?

Набережная Махачкалы — одна из главных достопримечательностей. Прогулка по старой части города не займет много времени, но добавит ярких красок в путешествие по Дагестану. Стоит прогуляться по улице Буйнакского от железнодорожного вокзала до Аварского театра. Это самая старая часть города с интересными зданиями.

В отреставрированной части улицы стоит заглянуть в дом культур «Темп», где каждый день проходят интересные выставки, презентации, кинопоказы, мастер-классы, а также работают кафе и магазины с изделиями местных дизайнеров.

На Буйнакского можно выпить отличный кофе в «Бизу, бизу», «Папахе», «ЗМ» и даже домашнее грузинское вино в кафе «Тбилисо».

В этой же части города можно взять экскурсию в Национальный музей имени Алибека Тахо-Годи. Он расположен в красивом голубом здании с атлантами. Музею почти 100 лет. Через дорогу еще один музей — Изобразительных искусств. Там помимо постоянной экспозиции регулярно проходят выставки современных художников.

Джума-мечеть — главный храм Махачкалы, построенный по образу Голубой мечети в Стамбуле. Инициатором строительства стала одна из богатых турецких семей.

Центр этнической культуры — исторический музей и магазин одновременно. Здесь можно познакомиться с культурой и промыслами народов Дагестана и приобрести ковры ручной работы и другие изделия местных мастеров.

Идеальным местом для встречи рассвета будет берег Каспия. Городской пляж заметно преобразился. Можно устроить заплыв в море на сапах или покататься на катерах и бананах. А вот закат лучше провожать на горе Тарки-Тау. Оттуда открывается великолепный вид на Махачкалу. Там же можно выпить кофе и поужинать в ресторане под стеклянным куполом.

В Махачкале много интересных кафе и ресторанов, отличающихся не только ценами, но и своей атмосферой. За городским вайбом, духом свободы — в «Дом 15», за вкусной местной кухней по доступным ценам — в «Инт», за красивыми фотографиями, традиционным хинкалом, ботищалом и понтами («я ужинал в ресторане Хабиба») — в «Папаху», за вкусными шашлыками — в «Мурад», за эстетикой и кавказским колоритом — в ресторан-музей «На Лермонтова».

И стоит помнить, что в большинстве ресторанов спиртное не подают. Поэтому, если планируете отметить какое-то торжество, то, бронируя столик, лучше уточнить этот вопрос у администратора.