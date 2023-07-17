Куда отправиться отдохнуть из Москвы на поезде

Туристы в этом сезоне выбирают не только поездки к морю и речные круизы, но и экскурсионные поезда. Спрос на них увеличивается каждый год, улучшается инфраструктура. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

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По его словам, одним из самых бюджетных и популярных вариантов отдыха летом являются комплексные туры от крупных туроператоров. Вариантов при этом много, количество направлений растет из-за популярности такого вида туризма.

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Он уточнил, что самыми востребованными проектами являются "Серебряное ожерелье России" и "Золотое кольцо России". Там можно увидеть не только различные памятники культуры, но и отдохнуть на природе. Меню в экскурсионных поездах разнообразное, голодными туристы не остаются. Стоимость подобных круизов на двоих за три ночи, четыре дня составляет 15–17 тысяч рублей.

Долина лотосов

Отмечается, что экскурсия в долину лотосов, расположенную в дельте реки Волги, рассчитана на 5 дней. Туристы посетят Богдинско-Баскунчакский заповедник в Астраханской области, где смогут увидеть Поющие скалы, там же они попробуют местную кухню. На следующий день запланирована водная прогулка по полям лотосов. Стоимость на пять дней – 35 тысяч рублей.

Казань

Тур в Казань предполагает интерактивные завтраки с дегустацией и мастер-классами по приготовлению татарских блюд, в частности, эчпочмака. Также гости посетят знаменитый Казанский кремль и погуляют по столице Татарстана. Три дня обойдутся в 26 тысяч рублей, уточнили на сайте.

Ульяновск

По информации издания, экскурсия предлагает туристам увидеть Волгу с самой высокой точки и посетить историческую реконструкцию бала. Также гостей посвятят в пионеры в Доме-музее Ленина, церемонию будут сопровождать звуки горна и барабана. Стоимость за четыре дня составляет 22 450 рублей.

Сортавала

Отмечается, что в столице Северного Приладожья – городе Сортавале путешественников ждут прогулки по скалам, посещение мастерской по камнеобработке и красоты Рускеальского парка. Три дня будут стоить 18 тысяч рублей.

Псков

Уточняется, что туристы познакомятся с несколькими городами по пути в Псков. В первый день они увидят Новгородский кремль, во второй поедут в город Старая Русса, там можно будет узнать о процессе солеварения и продегустировать старорусскую соль. Также путешественники посетят ферму "Изборский страус", в которой обитают редкими черноафриканские страусы, северные олени и другие животные. Стоимость: 23 тысячи рублей (три дня).

Удмуртия

В этой поездке гости смогут познакомиться поближе с кухней Удмуртии. В первый день они посетят гастрономический заповедник "Лудорвай" и попробуют перепечи – удмуртские ватрушки с различными начинками. На второй день поедут в город Сарапул, где выпьют чай на веранде и продегустируют знаменитый купеческий пирог – разборник. По информации издания, четыре дня обойдутся в 25 тысяч рублей.

Гродно

Во время этого путешествия можно будет познакомиться с одним из городов Белоруссии – Гродно. Туристы погрузятся в архитектуру разных эпох. Добавляется, что они увидят средневековые замки, познакомятся с историческим центром Минска. Стоимость: 40 тысяч рублей (5 дней).

Великий Устюг

Почувствовать атмосферу новогодней сказки можно летом, отправившись на поезде в Великий Устюг. Отмечается, что для путешественников подготовили развлекательную программу, посещение памятников северорусского зодчества. Поездка обойдется в 8 тысяч рублей за три дня.

Ясная Поляна

Сообщается, что прикоснуться к атмосфере, в которой творил писатель Лев Толстой, можно в музее-заповеднике "Ясная Поляна". В первый день гости совершат обзорную экскурсию по Туле, посетят Музей самоваров, попробуют тульский пряник. Затем узнают больше о творчестве писателя в самой Ясной Поляне и пообедают в кафе русской кухни "Прешпект". Стоимость: 16 тысяч рублей (3 дня).

Черное море

Эта поездка предполагает визит на лучшие винзаводы страны на побережье Черного моря. Путешественники побывают на "Абрау-Дюрсо", комплексе "Кубань-вино", винодельне "Фанагория". Там они продегустируют продукцию, познакомятся с историей этих мест. Стоимость: 50 тысяч рублей (5 дней), заключили на сайте.

Ранее сообщалось, что к 2030 году круглогодичные курорты создадут на Азовском, Черном, Балтийском, Каспийском и Японском морях. Приоритетными курортными местами будут Абрау Дюрсо, Новая Анапа, Крым, Приморский край, Калининград и Каспийское побережье. К ним будут повышенные требования, так как для реализации проектов нужен комплексный подход.