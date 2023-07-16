«По стопам святых»: 5 лучших паломнических маршрутов России

«По стопам святых»: пять лучших паломнических туристических маршрутов России
В Ростовской области представили новый паломнический маршрут «По стопам Павла Таганрогского». «Вечерняя Москва» узнала, какие подобные туры есть в стране.
Паломнический маршрут — это возможность увидеть самые важные религиозные реликвии и пройтись по стопам святых.
— Организаторами таких поездок выступают либо турфирмы, либо церкви. Второй вариант обходится дешевле на 20–30 процентов. Проживание чаще всего происходит в скромных отелях или даже в монастырях, — рассказала владелица туристического агентства Светлана Хворина.
По стопам Павла Таганрогского
Маршрут включает в себя все святые места Таганрога, которые связаны с подвигом и почитанием праведного Павла. Программу представили к 80-летию со дня смерти старицы Марии Величко (ближайшей сподвижницы старца Павла). На каждой точке маршрута паломники смогут поставить печать в подорожной грамоте на память. Стоимость пока неизвестна.
К Пресвятой Богородице
Один из самых популярных паломнических маршрутов проходит через Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Маршрут включает в себя экскурсии, а также вечернее и утреннее богослужения. Стоимость трехдневной поездки составляет 8000 рублей вместе с питанием и проживанием.
Святые уголки Тульского края
Тур предполагает двухдневный маршрут. Паломники смогут посетить Куликово поле, Себино, Епифань, Венев. Стоимость — 11 000 рублей с питанием и проживанием.
Золотое кольцо
Маршрут предполагает визит в Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий и так далее. За пять дней можно будет увидеть главные храмы и святые места Золотого кольца, а также попробовать монастырскую еду. Стоимость — 16 000 рублей вместе с питанием и проживанием.
Святая Карелия
Тур, объединяющий Кижи, Валаам и Соловки, порадует насыщенной программой. Туристов ждут экскурсии по музеям и природным достопримечательностям. Стоимость — 24 000 рублей вместе с питанием и проживанием.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин»:
— Цены на внутренний туризм выросли. Самыми бюджетными вариантами остаются путешествия на автобусе или по железной дороге. Так можно отправиться в паломнические туры по России. Однако в такие путешествия нужно ехать осознанно.
Чек-лист паломника
Паломничество — особый вид туризма, к которому нужно быть готовым. Главная цель — прикоснуться к самым известным святыням.
- В такую поездку не стоит брать с собой маленьких детей — путешествие будет максимально дискомфортным для них.
- Много багажа также не приветствуется — лучше ограничиться небольшой дорожной сумкой.
- Важно соблюдать правила поведения в храме — носить закрытую и уместную одежду и не отвлекать сотрудников храма видеосъемкой.
- Если это ваш первый паломнический маршрут, то лучше выбрать самый короткий, чтобы понять все плюсы и минусы такого туризма.