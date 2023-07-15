Где увидеть бункер Сталина и искупаться в Великой реке

Увидеть уникальные памятники (единственный в стране бункер Сталина), насладиться природой заповедной Самарской Луки (единственные на территории Европейской равнины Жигулевские горы), совершить паломничество по святыням и вдохнуть бодрящего волжского ветра на яхте или в конном походе.

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Все это в Самарской области можно успеть за 3-4 дня на национальном туристическом маршруте "Жигулёвские выходные".

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Грифоны и пиво

Маршрут также включает в себя посещение неоготического замка Гарибальди на волжском берегу, перед входом в который гостей встретят мифологические крылатые существа Грифоны с туловищем льва и головой орла. Изящные башни венчают готические шпили, крыши которых покрыты натуральным камнем. Идеальное место, чтобы прогуляться по парку и сделать фотографии европейского средневековья в волжской глубинке.

Российская Газета

Любителей промышленного туризма, а уж автомобилей точно, не оставит равнодушным яркая коллекция концептов и раритетов АВТОВАЗа. А еще гости смогут отведать фирменных волжских угощений - настоящего жигулевского пива, домашнего сыра и тройной ухи. Во время дегустации пенного, они узнают о том, почему именно в Самаре потомственный пивовар из Австрии, Альфред фон Вакано, создал крупнейший пивоваренный завод.

Там, где купались мамонты

В первый день туристы, расположившись в комфортабельном автобусе, отправляются в национальный парк "Самарская лука", находящийся под охраной ЮНЕСКО.

Разные древние моря омывали эту территорию, здесь купались мамонты и динозавры, менялся климат, но сюда не дошел ледник. Поэтому заповедная территория, как Ноев ковчег, сохранила для нас живущие здесь и поныне реликтовые растения, а уникальный климат дал жизнь эндемикам - растениям, не встречающимися больше нигде в мире.

Автобус проследует по плотине Жигулевской ГЭС, будет возможность полюбоваться Волгой, а затем подняться на Попову гору, откуда открывается потрясающий вид на реку и горы.

Гора Стрельная - место силы и изумительная по красоте вершина Жигулевских гор. Высота - 351 метр над уровнем моря, но подниматься легко и комфортно: на вершину ведет удобная лестница.

Уникальная вишня и авто

Село Ширяево, имеющее статус самого красивого в России, некогда влюбило в себя молодого художника Илью Репина, работавшего здесь над этюдами к картине "Бурлаки на Волге".

Сегодняшних путешественников здесь ждет обед в сельском кафе с пирожками и настойкой из жигулевской вишни (уникальный, необыкновенно вкусный и сладкий сорт, выведенный местным селекционером Алексеем Бещевым).

День в автомобильной столице России (Тольятти) познакомит не только с "городом будущего", именно так называли его строители, но и позволит узнать историю АВТОВАЗА, являющегося лидером по продажам легковых автомобилей в России. Яркие красивые концепты, гоночные и спортивные машины, раритеты - это музей завода, в корпоративной коллекции которого найдется всё, начиная от старой "копейки".

Очарование и вкус Сызрани

Сызрань очарует старинными купеческими домиками и благоустроенными набережными, а также единственным на Средней Волге сохранившимся кремлем. Он находится в историческом сердце города.

Российская Газета

Сегодня от него осталась лишь Спасская башня - объект культурного наследия федерального значения. Сначала она была воротной, но затем внутри устроили церковь. Каждый день в 11:00 на башне звонят колокола.

Недалеко стоит нарядный собор Рождества Христова 1717 года - это первый кафедральный собор Сызрани. А ныне главенствующий - тоже рядом. Это Кафедральный собор в честь Казанской иконы Божией матери. В него стоит зайти, чтобы полюбоваться фресками с изображением архангелов.

Именно здесь хранят главную святыню города - Федоровскую икону Божией матери, обретенную в 1713 году на берегу Волги.

А подсластить путешествие можно будет вкуснейшим тортом "Паутинка", который с 1972 года является брендом Сызрани.

Самая большая набережная

Экскурсия по Самаре будет насыщена музеями, видами и вкусами. Поскольку туристы живут в центре города, у них будет возможность не только внимать знающему экскурсоводу, но и самостоятельно познакомиться с городом.

Есть в нем свой Арбат - пешеходная улица Ленинградская, самое высокое здание железнодорожного вокзала и самая большая площадь Европы. Город сочетает энергетику современного делового центра, очарование старины и курортную расслабленность.Особый мир - это самая протяженная на Волге 5-километровая набережная.

Российская Газета

Главное же, что нужно отправляющимся на выходные в Самарский край - это удобная одежда и обувь, чтобы все успеть. И широко открытые глаза и сердце, чтобы впитать энергию и красоту этих мест.

Справка "РГ"

Национальные туристические маршруты создаются в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Они проходят специальную экспертную оценку.

Для летних путешествий туристам вполне подойдут маршруты, которые проходят по городам и регионам на Волге: "Жигулевские выходные" (Самарская область), "Ярославия - страна городов" (Ярославская область), "В тверскую область по велению души" (Тверская область). Они рассчитаны на 2-3 дня. И за это время можно познакомиться не только с историческими местами, но и отдохнуть на берегу Волги.