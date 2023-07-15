Курортный сезон в Сочи будет необычно долгим

Кирилл Ярыш, глава департамента туризма администрации Сочи, предвкушает, что курортный сезон на море может оказаться необычно долгим.

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По словам чиновника, этим летов вода в Черном море прогрелась до рекордных +26 градусов. А это значит, что время бархатного сезона может сдвинуться даже до конца октября. Об этом Ярыш сообщил в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что если прогнозы оправдаются, то на море успеют посетить 4,5 млн отдыхающих. А в конце года количество туристов может вырасти до 7,5 млн человек.

Ярыш заявил, что сейчас отели в прибрежной зоне загружены на 86% и на 74% – в горных курортах. При этом в санаториях практически нет свободных мест.