7 мистических мест Санкт-Петербурга

Бывшая столица России, Санкт-Петербург, с чуть более, чем 300-летней историей, не испытывает недостатка в призраках.

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Город, который был свидетелем смены режима, дворцовых переворотов и нескольких правителей, теперь преследуют некоторые беспокойные духи его прошлого.

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Вот 7 самых посещаемых мест в Санкт-Петербурге, которые полны мистических слухов и легенд.

1. Михайловский замок

Михайловский замок хорошо известен по двум причинам: во-первых, это единственный замок Санкт-Петербурга, а во-вторых, это дом самого царя Павла I.

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Строительство замка было его инициативой, и после того как оно было завершено, он стал его убежищем. Павел был убит пьяной толпой солдат, которые должны были арестовать его только для того, чтобы его сын мог занять трон.

Его жизнь также была полна неблагоприятных событий: он правил ровно четыре года, четыре месяца и четыре дня, а в своём замке прожил всего 40 дней. Согласно легенде, в замке есть особое окно, через которое можно увидеть, как он играет на скрипке – своём любимом инструменте.

Михайловский замок, ул. Садовая, 2, Санкт-Петербург, Россия, +7 (812) 595-42-48.

2. Ротонда

Расположенная внутри типичного здания восемнадцатого века, Ротонда нечасто бросается в глаза прохожим. Говорят, что в своё время это было место встречи тайного масонства.

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В 1970-е и 80-е годы круглый зал здания стал местом сбора всевозможных музыкальных групп и субкультур. Стены покрылись граффити, и считалось, что если написать на стене желание, оно обязательно сбудется.

Приходить сюда ночью опасно. В округе известно, что если человек спустится в подвал один, то выйдет оттуда на несколько лет старше или сойдёт с ума.

Ротонда, ул. Гороховая, 57, Санкт-Петербург, Россия, +7 (911) 087-71-42.

3. Обводный канал

Обводный канал – самый длинный искусственный канал в Санкт-Петербурге, который раньше служил южной границей города. Несмотря на то, что он не очень глубокий, на нём было совершено множество самоубийств, большинство из которых были успешными.

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Те, кто был спасён, сказали, что они не хотели совершать самоубийство. Они просто почувствовали непреодолимую силу прыгнуть в воду.

Некоторые говорят, что это исходит от беспокойных душ. Если вы всё-таки решите посетить его – не стойте слишком близко к воде.

Обводный канал, Московский проспект, 28, Санкт-Петербург, Россия.

4. Квартира Распутина

Ни один человек в российской истории не окружён большей загадкой, чем Григорий Распутин.

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До сих пор неясно, действительно ли он обладал целительными способностями или гипнотическим влечением, которое привело его так близко к царской семье.

Его смерть так же знаменита, как и его жизнь. Его отравили, застрелили и утопили. Неудивительно, что его душа до сих пор витает в его Петербургской квартире, которая была превращена в музей. Говорят, его дух до сих пор бродит по залам, пугая посетителей своим тихим бормотанием и шагами по скрипучим старым половицам.

Квартира Распутина, ул. Гороховая, 64, Санкт-Петербург, Россия, +7 (812) 704-98-51.

5. Медный всадник

Символично, что дух Петра Великого сохранился в Санкт-Петербурге. Город был его творением, центром Российской империи, который он построил во время своего правления.

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Его дух можно увидеть по всему городу, но чаще всего его замечают возле посвящённого ему памятника «Медный всадник».

В течение дня статуя привлекает множество посетителей, не подозревающих о её мистических особенностях.

Если вы посещаете это место ночью – подходите к нему с осторожностью, так как вы можете увидеть очень высокую, тёмную фигуру, бродящую поблизости.

6. Канал Грибоедова

Женский призрак в длинном платье бродит по набережным канала Грибоедова. Это дух Софьи Перовской.

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Молодая женщина была членом революционной организации под названием «Народная воля», террористической группы, которая убила царя Александра II на набережной канала Грибоедова.

На месте смерти царя Александра II теперь стоит церковь Спаса-на-Крови. Все члены террористической группы были пойманы, предстали перед судом и приговорены к смертной казни через повешение.

Дух Софии можно увидеть размахивающим белым носовым платком, точно так же, как она делала в день убийства, чтобы подать сигнал о приближении царской кареты. Любой, кому не повезёт увидеть её, упадёт прямо в канал.

7. Петропавловская крепость

Петропавловская крепость находилась в самом центре Санкт-Петербурга, когда город только строился. Здесь располагались первый монетный двор, первые укрепления, а также первая тюрьма.

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Это подземелье использовалось до революции 1917 года для содержания политических заключённых. Многие умерли под пытками, а другие были казнены на том основании.

Среди них были пятеро декабристов, которые были казнены за попытку свержения императора и сына Петра Великого, которого также судили и признали виновным в государственной измене.

Сын, Алексей Петрович Романов, был приговорён к смертной казни и тоже умер в Петропавловской крепости.

Среди самых печальных участей – принцесса Тараканова, которая когда-то претендовала на российский трон. Она умерла в своей камере, утонув во время одного из наводнений в Санкт-Петербурге.