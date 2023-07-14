Какие места в Новосибирске советуют посещать туристам местные жители

«У нас очень большая насыщенная культурная жизнь, здесь огромное количество театров. Причем театры есть на любой вкус: оперный театр понравится любителям классики, есть очень много драматических театров, есть театры, которые можно посещать с детьми, детские различные музеи, в которых проходят спектакли для маленьких. Посещение театров удобно для туристов во время зимнего пребывания в Новосибирске. Летом у нас больше интересного – здесь и парки на улице, и скверы различные, Нарымский сквер очень красивый, благоустроили улицу Ленина, она стала настоящим туристическим уголком. Я всю жизнь живу в Новосибирске и замечаю, как улучшается город», – рассказала жительница Новосибирска.