Какие места в Новосибирске советуют посещать туристам местные жители

Какие места в Новосибирске советуют посещать туристам коренные жители
Новосибирск считается культурным и развлекательным центром Сибири. Сюда часто приезжают жители соседних городов для того, чтобы сходить в зоопарк или аквапарк. Корреспонденты «ФедералПресс» в рамках спецпроекта «Глас народа» узнали у местных жителей, какие еще места они советуют посетить туристам.
«У нас очень большая насыщенная культурная жизнь, здесь огромное количество театров. Причем театры есть на любой вкус: оперный театр понравится любителям классики, есть очень много драматических театров, есть театры, которые можно посещать с детьми, детские различные музеи, в которых проходят спектакли для маленьких. Посещение театров удобно для туристов во время зимнего пребывания в Новосибирске. Летом у нас больше интересного – здесь и парки на улице, и скверы различные, Нарымский сквер очень красивый, благоустроили улицу Ленина, она стала настоящим туристическим уголком. Я всю жизнь живу в Новосибирске и замечаю, как улучшается город», – рассказала жительница Новосибирска.
При этом одной из самых популярных рекомендаций стал зоопарк. Его посоветовали посетить практически все респонденты.
«У нас очень красивый зоопарк, его можно отнести к основным достопримечательностям города», – сказала жительница Калининского района Новосибирска.
Кроме зоопарка, аквапарка, скверов, театров и других достопримечательностей, один из участников опроса посоветовал посетить различные фестивали, которые часто проводятся в столице Сибири.
«Я с нетерпением жду, когда у нас откроется новый ЛДС, считаю, что в Новосибирске хорошо развита спортивная жизнь. Я регулярно посещаю баскетбол, хоккей, волейбол. На баскетбол в этом году куплю абонемент. Кроме того, в августе в Новосибирске пройдет рок-фестиваль, на который тоже приедет огромное количество туристов. Некоторые из них будут жить с палатками. До того момента, когда я еще не жил в Новосибирске, сам приезжал на подобные мероприятия туристическим дикарем», – поделился воспоминаниями горожанин.
Во время проведения опроса корреспонденты «ФедералПресс» часто натыкались не только на коренных жителей Новосибирска или тех, кто переехал из других регионов и уже хорошо успел изучить город, но и на туристов. Зачастую принимать участие в опросе они отказывались и сообщали, что только знакомятся с городом.
«Я живу в пригороде Новосибирска и считаю себя туристом, так как добираться до города мне сложно. Бывал здесь в зоопарке и ездил в Заельцовский парк», – признался один из опрошенных.