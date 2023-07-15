Где и когда в России появятся новые круглогодичные морские курорты

Пять круглогодичных морских курортов появятся в России к 2030 году. «Вечерняя Москва» узнала у вице-президента Российского союза Туриндустрии Юрия Барзыкина, где россияне скоро смогут отдыхать в любой сезон.

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Сообщается, что приоритетными зонами отдыха сделают: Новую Анапу; Абрау Дюрсо; Золотые Пески; Русскую Балтику; курорты в Приморском крае.

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По мнению Барзыкина, многие курортные зоны в России нужно расширять, чтобы большее число туристов могло там провести свой отпуск.

— На этих территориях уже есть курортные зоны, и они востребованы у туристов. Например, Новая Анапа будет возводиться рядом с Анапой, которая сегодня является одним из крупнейших российских мест для отдыха. Там запланировано 25 тысяч новых гостиничных номеров. Абрау Дюрсо популярен уже сейчас. В этой зоне также будут возводиться новые отели. В Крыму всем известный лечебный курорт Саки будет расширяться. На Каспии недостаточно отелей, на данный момент туда трудно попасть в сезон. В этом регионе построят круглогодичные отели и благоустроят прибрежную зону, чтобы принимать еще больше гостей. Расширение коснется и Русской Балтики — Калининграда и Владивостока в Приморском Крае, — рассказал специалист.

Круглогодичные курорты возведут на пяти морях поэтапно. Первые объекты начнут принимать гостей с 2025 года, считает эксперт.

— План выполнимый. Новые курорты привлекут 10 миллионов туристов, как и задумано, — отметил Барзыкин.

Специалист подчеркнул, что круглогодичные курорты предполагают качественный отдых во все сезоны.

— Сервис и услуги будут рассчитаны на зиму. Построят лечебно-оздоровительные и спортивные объекты. А летом будет доступен пляжный, экскурсионный и культурно-познавательный туризм. Главная задача — создать комплексные турпродукты на этих территориях, которые можно распределять по группам потребителей и по сезонам, — считает собеседник «ВМ.

По его словам, уже закончился конкурс на архитектурную модель Новой Анапы. Это говорит о системном подходе к данной задаче. Государство первым сделает вклад в развитие туристической инфраструктуры, а также обеспечит транспортную логистику в регионах, заметил Барзыкин.

Эксперт уверен, что новые круглогодичные курорты создадут здоровую конкуренцию, которая приведет к снижению стоимости отдыха в России.

— Возможность выбора, когда, например, будет построена Новая Анапа, снизит цены на отдых. Важно, чтобы россияне могли себе позволить воспользоваться этими круглогодичными курортами, — заключил специалист.