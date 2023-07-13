Где находится настоящий российский Хогвартс

В Самарской области, недалеко от города Тольятти, находится здание, которое напоминает магический Хогвартс, — замок Гарибальди. Это место и правда словно сошло со страниц сказки. Многие туристы могут подумать, что замок строили на протяжении нескольких веков, однако эта постройка — совсем новая.

© zamok-garibaldi.ru

Любителям волшебной атмосферы, которые устали от однообразных будней, стоит отправиться в село Хрящовка, чтобы увидеть кусочек старины вживую.

Видео дня

Подробнее о замке — в материале "Рамблера".

История создания

zamok-garibaldi.ru

Село Хрящовка, расположенное на берегу Волги, уже давно может похвастаться чистой природой и развитой инфраструктурой. Однако по-настоящему известным его сделал замок Гарибальди, построенный тольяттинским бизнесменом Олегом Кузичкиным. Название можно считать символичным, поскольку Гарибальди — имя отца предпринимателя. Раньше на этой территории находился развлекательный комплекс, однако благодаря команде архитекторов и дизайнеров он превратился в большой неоготический замок.

Концепция

Замок специально создавали так, чтобы он совмещал в себе стили разных эпох. Архитекторы и дизайнеры стремились создать ощущение, будто здание строили на протяжении многих столетий: именно поэтому некоторые его части выглядят "старее", чем остальные. Главную лестницу охраняют два рыцаря Круглого стола, искателей Святого Грааля — Непревзойденный Персеваль с копьем Судьбы и Галахад. Кроме того, на балконах и барельефах расположены драконы-статуи.

Что можно делать

По приезде на территорию замка Гарибальди вы можете воспользоваться рядом услуг:

Организовать себе прогулку в карете, запряженной большими вороными конями.

Поставить машину на бесплатной парковке, на которой находится биотуалет.

Посетить летнее кафе.

Купить сувениры, которые будут напоминать о поездке в замок.

Сходить на обзорную экскурсию по территории вокруг замка.

Устроить себе фотосессию.

Впечатления

Туристы отправляются в этом место, чтобы почувствовать себя героями из сказки. Многие наслаждаются атмосферой старины и красотой архитектуры, а также отмечают наличие удобств:

"Очень необычное место. Замок прекрасен. Настолько насыщен различными деталями, кажется, что каждый сантиметр можно разглядывать бесконечно. Всевозможные фигуры, барельефы, гербы, грифоны... в окружении прекрасных статуй рыцарей. Излюбленное место для фотосессий. Людей очень много", — делятся впечатлениями туристы.