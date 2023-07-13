За счет чего Самарская область наращивает турпоток

До 26 июля в Самарской области продолжается прием заявок на участие в грантовом конкурсе нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Желающие развивать в регионе пляжную инфраструктуру и национальный маршрут "Жигулевские выходные" должны подать документы в областное Минтуризма. О том, какие преимущества дает государственная поддержка отрасли и благодаря чему прирастает туристический кластер региона, рассказали на круглом столе в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства в рамках проекта "Экспертное мнение".

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Первый федеральный грант в туристической отрасли появился относительно недавно – в 2020 году. До этого государственной поддержки у профильного бизнеса не было никакой. По мнению руководителя комитета по туризму самарского реготделения "Опоры России" Нины Туринцевой, первые гранты дали возможность многим предпринимателям перейти на новый уровень гостевого сервиса, после него начался совершенно иной виток развития отрасли.

Но некоторые предприниматели до сих не претендуют на грант, потому что опасаются бюрократических проволочек, сложных, как им кажется, процедур, которые предшествуют получению грантов. Нина Туринцева констатирует:

- Мнение о том, что не нужно брать государственные деньги, потому что это опасно, к сожалению, закрепилось в сознании некоторых людей еще с 90-х годов. Это, конечно, миф. Если все честно и открыто и вы действительно создаете интересный и нужный проект, если он динамичен, грамотно рассчитан – бояться ничего не нужно, - заверила она. - Прежде чем подавать заявку, нужно внимательно читать все постановления и условия. Многие ленятся это делать и начинают сетовать на бюрократию. Тут важно понимать, что без глубокой проработки не делается ни одно дело, без погружения успеха не будет. И, если вам самим не хочется этим заниматься, привлекайте тех, кто в этом разбирается. Да, важно соблюдать правила, сроки, в которые нужно отчитаться за использованные средства. Но, если это соблюсти, все будет прекрасно.

Еще один совет начинающим грантополучателям дала автор национального туристского маршрута "Жигулевские выходные" Анна Тукмачева:

- Когда предприниматель берет грант, он должен помнить одно: деньги - это всего лишь средства, они не могут быть целью. Если вы видите какое-то грантовое положение и не видите себя в нем, понимаете, что это - не ваша история, лучше откажитесь. Обязательно найдется другой грант, который будет близок вашим целям и делу, - говорит она.

Тукмачева на своем опыте проиллюстрировала, что дает государственная поддержка:

- Наша компания в бизнесе почти тридцать лет, мне есть с чем сравнивать. И сегодня меня очень радует, что существуют проекты, которые позволяют нам с властью жить не в параллельных пространствах. В частности, федеральный проект национальных туристических маршрутов. По сути, это модель уже работающих туров, которые выводятся на рынок. Власть работает именно с готовым продуктом. Мы бесконечно много можем говорить о том, какая у нас красивая природа, сколько у нас достопримечательностей, но это не дает потоки. А вот когда бизнес со своим продуктом взаимодействует с властью, получается совершенно иной результат. И то, что сейчас на национальные маршруты идут гранты, прекрасно. Еще каких-то десять лет назад мы могли об этом только мечтать.

Кроме финансовой поддержки, государство предлагает предпринимателям услуги маркетинга и информационного сопровождения. Для этого существуют специальные справочники, сайты, например visit-samara.ru. Нина Туринцева рассказала, что попасть на эти ресурсы несложно:

- О вас будут рассказывать гостям региона, если вы сами для этого предпринимаете хоть что-то. Как минимум выходите на коммуникации, составляете о себе интересные релизы, посещаете мероприятия и, конечно, производите интересный продукт. Можно также получить консультационную поддержку. Ее оказывает не только министерство туризма – прекрасно в этом ключе работает центр "Мой бизнес".

Точки роста

За последние пять лет туристический поток в Самарскую область вырос в два с половиной раза. Произошло это по ряду причин, знать о которых важно и сейчас, они по-прежнему притягивают гостей в регион. Эксперты единодушны – мощный толчок дал Чемпионат мира по футболу 2018 года. Готовясь к нему, в губернии провели масштабное благоустройство территории, сделали дороги, обновили гостиницы.

- Это было пусковым механизмом. А потом началась скрупулезная работа бизнеса, власти по развитию объектов размещения, показа, развлекательных точек, - считает Нина Туринцева. - В последние пять лет в регионе на базе старых турбаз открываются новые интересные отели, глэмпинги, не просто домики на природе, а с тематикой, смыслами.

Вместе с тем появилась мода на отдых внутри страны, ее сейчас транслируют с самых верхних уровней, добавляет Туринцева.

- Плюс невероятные природные красоты региона.­ В комплексе это дает такой замечательный результат.

По мнению Анны Тукмачевой, на рост гостевого потока очень влияет позиционирование Самарской области как туристического региона.

– Поверьте, еще пять-десять лет назад к нам на выставках подходили люди и искренне говорили, как они любят наш Саратов или Саранск. То есть у туристов вообще не было картинки, что такое Самарская область. И это позиционирование, выход на внешнее российское федеральное поле – заслуга региональной власти и министерства туризма, - отметила она.

Вторая причина, на ее взгляд, - изменение подхода к формированию продукта, выход за туристические пределы Самары.

– У нас есть Самарская Лука, Тольятти, у которого появилась новая набережная, Замок Гарибальди, Сызрань, которая приобрела туристический центр. Раньше мы за границу Самары не выходили, но, сделав это, мы получили огромное конкурентное преимущество перед другими областями, которые замкнулись в границах столиц региона. А у нас теперь туристы спрашивают, почему нацмаршрут рассчитан только на три-четыре дня, если и семь дней в регионе мало провести, - поделилась мнением Тукмачева.

Расширение линейки привлекательных объектов позволило местным операторам предлагать гостям также экологический, гастрономический, промышленный, культурно-познавательный виды туризма.