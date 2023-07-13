Где планирует отдыхать российская молодежь: результаты опроса

По результатам опроса, проведенного среди студентов центром «Твой Ход» совместно с программой «Больше, чем путешествие», выяснилось, что три четверти опрошенных планируют отдых в регионах своей страны.

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Основным мотивом для путешествия больше половины молодых респондентов назвали отпуск. Его предпочтительная продолжительность, по словам студентов, – от 8 до 14 дней. 76% опрошенных заявили, что планируют отдыхать в России. На вопрос, с кем лучше отправится в путешествие, мнение молодежи разделилось почти поровну – 28 % считают, что отдыхать лучше с друзьями, а 25 % опрошенных уверены, что с семьей.

Наиболее популярными городами России среди молодежи оказались Москва, Санкт-Петербург и Казань. Они же вошли в пятерку лучших мест для планируемого отдыха в 2023 году. Интересными городами для отдыха студенты также назвали Сочи и Горный Алтай.

По важности категорий отличного отдыха студенты отметили финансовую доступность поездки (около 70 %), красивую природу (почти 55 %), новизну места (больше половины), разнообразие активностей (около 40 %) и благоприятный климат (37 %).

В тройку лидеров популярных видов отдыха вошли культурно-познавательный, развлекательный и активный туризм. Также более половины респондентов заявили, что во время путешествия по России нужно обязательно попробовать местную кухню, узнать особенности культуры и обычаи населения региона. Кроме этого, практически половина опрошенных отметили важность изучения достопримечательностей.

Также эксперты выяснили, что большая часть путешественников, принявших участие в опросе, выбирают бюджетный отдых. Путешествовать каждый год предпочитают 19 % молодежи, 20% опрошенных путешествуют каждые 3 месяца, 22 % – реже, чем раз в год.