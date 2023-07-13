Сколько на самом деле стоит отдых на Байкале летом
Байкал — популярное направление для путешествия российских туристов летом. В теплые месяцы на озере развит пляжный и активный отдых, поэтому сюда съезжаются путешественники со всей страны.
Однако для многих путешествие на Байкал кажется дорогой и сложной затеей, поэтому они выбирают другие направления. В материале “Рамблера” — о том, сколько на самом деле стоит отдых на знаменитом озере.
Авиаперелет
Из дальних регионов выгоднее всего добираться до Байкала на самолете. Если туристы живут недалеко, то могут доехать и на поезде. Чтобы добраться до Байкала, можно долететь до Иркутска или Улан-Удэ.
Из Москвы цены на перелеты в оба города будут одинаковыми, рейсы есть ежедневно. Стоимость билетов туда-обратно на человека варьируется в пределах 30 тысяч рублей.
Из Санкт-Петербурга в Улан-Удэ прямых рейсов нет. В Иркутск можно слетать прямым рейсом за 65 тысяч рублей туда-обратно на одного или с пересадкой в Москве. Выгоднее всего добраться до Москвы, а уже потом лететь до нужного города.
Проживание
Для туристов есть несколько вариантов размещения на Байкале. Все зависит от численности группы, а также от конкретного места, где они хотят остановиться. Например, в частном секторе можно найти целые коттеджи для большой компании. Такой коттедж обойдется в сумму около 20 тысяч в сутки. Дом рассчитан на 10 человек.
Еще один вариант летнего проживания — палатки на территории кемпинга или турбазы. Идеально подойдет для опытных туристов, так как рядом с озером остается дикая природа. Поэтому не стоит углубляться в леса, а лучше заплатить 200-300 рублей в ночь за территорию для палатки. Обязательно возьмите собой спреи от комаров.
Если вы отдыхаете вдвоем или небольшой компанией и хотите более комфортный тип отдыха, то вам лучше остановиться в гостевом доме. Номер за ночь обойдется в 1500-2000 рублей на двоих. С отелями будет гораздо сложнее — их на БАйкале очень мало и все они достаточно дорогие. В туристический сезон цена за номер может достигать 5 тысяч рублей.
Таким образом, самой большой проблемой туристов остается проживание на Байкале, так как там нет большого количества туристической инфраструктуры. Поэтому самостоятельным путешественникам приходится переплачивать за отели или ехать отдыхать с палатками.