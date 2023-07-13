Сколько на самом деле стоит отдых на Байкале летом

Байкал — популярное направление для путешествия российских туристов летом. В теплые месяцы на озере развит пляжный и активный отдых, поэтому сюда съезжаются путешественники со всей страны.

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Однако для многих путешествие на Байкал кажется дорогой и сложной затеей, поэтому они выбирают другие направления. В материале “Рамблера” — о том, сколько на самом деле стоит отдых на знаменитом озере.

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Авиаперелет

Из дальних регионов выгоднее всего добираться до Байкала на самолете. Если туристы живут недалеко, то могут доехать и на поезде. Чтобы добраться до Байкала, можно долететь до Иркутска или Улан-Удэ.

Из Москвы цены на перелеты в оба города будут одинаковыми, рейсы есть ежедневно. Стоимость билетов туда-обратно на человека варьируется в пределах 30 тысяч рублей.

Из Санкт-Петербурга в Улан-Удэ прямых рейсов нет. В Иркутск можно слетать прямым рейсом за 65 тысяч рублей туда-обратно на одного или с пересадкой в Москве. Выгоднее всего добраться до Москвы, а уже потом лететь до нужного города.

Проживание

Для туристов есть несколько вариантов размещения на Байкале. Все зависит от численности группы, а также от конкретного места, где они хотят остановиться. Например, в частном секторе можно найти целые коттеджи для большой компании. Такой коттедж обойдется в сумму около 20 тысяч в сутки. Дом рассчитан на 10 человек.

Еще один вариант летнего проживания — палатки на территории кемпинга или турбазы. Идеально подойдет для опытных туристов, так как рядом с озером остается дикая природа. Поэтому не стоит углубляться в леса, а лучше заплатить 200-300 рублей в ночь за территорию для палатки. Обязательно возьмите собой спреи от комаров.

Если вы отдыхаете вдвоем или небольшой компанией и хотите более комфортный тип отдыха, то вам лучше остановиться в гостевом доме. Номер за ночь обойдется в 1500-2000 рублей на двоих. С отелями будет гораздо сложнее — их на БАйкале очень мало и все они достаточно дорогие. В туристический сезон цена за номер может достигать 5 тысяч рублей.