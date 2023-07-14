Где можно купаться в Черном море после наводнения на Кубани

На нескольких южных курортах в течение недели действовали запреты на купание из-за шторма и наводнения. Узнали, где можно отдыхать в эти выходные, а где – нет.

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«В Анапе действует запрет из-за сильного ветра», – сообщили в администрации курорта.

Ранее нельзя было купаться из-за волн, на официальных пляжах дежурили спасатели и выгоняли людей из воды.

В Сочи разрешили купаться еще накануне, несмотря на то что прошло наводнение – для курорта это частое явление. В Туапсинском районе до 19 июля нельзя заходить в море, однако вода уже прозрачная, например, в Новомихайловском, Агое, Небуге. В Джубге не до конца устранили последствия разгула стихии – на некоторых пляжах можно заметить поваленные деревья, но отдыхающих это не останавливает от купания.

В Геленджике погода не портилась, наводнения и штормы обошли курорт стороной.