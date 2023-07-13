В Сочи подготовили к открытию для купания морские пляжи

В Сочи в четверг собираются открыть все черноморские пляжные территории. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.

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"Пользователи пляжей готовятся к приему отдыхающих. Территории приводят в порядок, моют пляжный инвентарь, убирают мусор", - рассказали в мэрии.

Погода постепенно налаживается. По прогнозам синоптиков, к субботе температура воздуха уже составит +31 градус, морской воды - выше 24 градусов.

Напомним, 9 июля в Сочи запретили купание в Черном море из-за непогоды. До 12 июля было объявлено штормовое предупреждение.