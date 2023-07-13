Туристический поезд «По дороге Ольденбургских» стартует 14 июля из Гатчины
Первый туристический поезд по маршруту великой княгини Ольги и принца Ольденбургского отправится из Гатчины 14 июля.
Поезд стартует в 13:00 со станции Гатчина-Балтийская. Он будет останавливаться в значимых культурно-исторических местах. Туристы увидят Рамонь и Воронеж. Обратно поезд вернется 16 июля в Петербург. Об этом сообщает пресс-служба «РЖД».
Справка. По такому маршруту проходил свадебный поезд Великой княгини Ольги Александровны и принца Петра Александровича Ольденбургского. Они венчались 27 июля 1901 года в Гатчинской дворцовой церкви и вечером того же дня проследовали в имение «Рамонь» в Воронежской губернии, принадлежавшее родителям принца.