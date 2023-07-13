Туристический поезд «По дороге Ольденбургских» стартует 14 июля

Первый туристический поезд по маршруту великой княгини Ольги и принца Ольденбургского отправится из Гатчины 14 июля.

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Поезд стартует в 13:00 со станции Гатчина-Балтийская. Он будет останавливаться в значимых культурно-исторических местах. Туристы увидят Рамонь и Воронеж. Обратно поезд вернется 16 июля в Петербург. Об этом сообщает пресс-служба «РЖД».