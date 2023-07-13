К 2030 году в России откроют новые круглогодичные морские курорты

Через семь лет круглогодичные морские курорты в России появятся на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Об этом заявил вице-президент Альянса турагентств РФ Алексан Мкртчян.

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«В первую очередь, для получения статуса курорта в этих местах должны быть работающие аэропорты, железнодорожные вокзалы, нормальные автотрассы», – отметил эксперт.

Также в этих местностях должно быть полностью подведенное электричество, все коммуникации, чтобы можно было построить полноценные отели, пояснил Алексан Мкртчян.

Открытие круглогодичных морских курортов очень актуально, считает эксперт, так как многие россияне потеряли возможность путешествовать за рубежом. Появление новых мест в РФ должно выровнять ситуацию, передает радио «Комсомольская правда».