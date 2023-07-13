Названы самые популярные направления для приключенческого туризма

Самыми популярными направлениями для приключенческого туризма среди россиян стали Алтай, Дагестан и Северная Осетия. Об этом сообщает "Газета.Ru".

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Каждый четвертый россиянин для приключенческого туризма выбирал Алтай, еще 24% — Дагестан. Северную Осетию посетили 10% путешественников. Также в пятерку лидеров вошли Адыгея (9%) и Карелия (7%).

— На пять данных регионов суммарно приходится 75% от рассмотренного приключенческого турпотока с марта по июнь этого года, что во многом объясняется сезонностью, — подчеркивают аналитики.