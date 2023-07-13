Маршрут для путешествий: “Ростовская подкова”

В Ростове Великом побывала в уникальной гимназии, потом оценила быт русской деревни с французским акцентом, познакомилась с настоящим дворянином, попробовала раклет и другие вкусности, что готовят в этих краях.

© New Magazine

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ

Видео дня

Как известно, Ростов Великий находится всего в 208 километрах от столицы и входит в Золотое кольцо России. Прежде всего, он славится своим Кремлем. Местные жители, которых именуют ростовцами и ростовнами, даже точно не знают, сколько лет этому великолепному сооружению, которое олицетворяет рай на земле в полном соответствии с библейским описанием. По местному Кремлю можно бродить долго, наслаждаться видами, слушать звон колоколов.

Но наш гид Ирина, которая искренне любит свой город, решила нам показать еще одно уникальное место – гимназию имени Кекина. Купец Алексей Кекин оставил свой капитал и имущество городу Ростову, основным пунктом в его завещании было строительство в городе мужской гимназии, которая бы стала одной из лучших не только в стране, но и Европе. Так, в 1910 году появилось это красивое здание с широкими коридорами, красивыми классами, больше напоминающими университетские аудитории, актовым залом с балконами и огромными люстрами.

В гимназии бережно хранят память о Кекине и лучшие ученики до сих пор получают именную премию. Мы пришли в гимназию, которая является памятником культуры. Лето, детей в школе нет. Директор Данил Бражников встретил нас радушно.

Мы прошли по скрипучему паркету, который здесь еще с тех самых времен, осмотрели аудитории, поднялись на верх, где расположена самая настоящая обсерватория. Здесь, кстати, за звёздами и планетами могут наблюдать не только ученики, но и каждый желающий за небольшую плату в праве насладиться прекрасными видами ночного неба.

Сюда действительно заглядывают туристы, были даже такие именитые как Авдотья Смирнова и Анатолий Чубайс. Смирнова даже расплакалась от избытка чувств. Гимназия прекрасна, но она нуждается в масштабной реставрации.

Где выпить кофе в Ростове

Делюсь своим лайфхаком. Прямо недалеко от Кремля, в торговых рядах можно найти небольшую кофейню “Иван Васильевич”. Тут варят чудесный кофе, а еще большой выбор разного чая!

ГОСТЕВОЙ ДОМ “ДОМ ЛАРДИ”

Из Ростова Великого 12 километров по колдобинам и мы в чудесной деревеньке Ломы. Тут всего-то 16 домов. И не таких, что за высокими заборами. А простых деревенских изб, среди которых выделяется “Дом Ларди”, владельцы которого Елена и Бенуа Ларди. Она русская, он француз. Но они не испугались русской глуши.

Приехали и влюбились в это место. Построили сначала избу, потом флигель, а затем панорамные апартаменты. Тут нет пафоса, роскоши. Все просто и душевно. Бенуа так и говорит, что у них гостевой дом, а не отель. И тут все чувствуют себя как дома.

Дают тапочки, не одноразовые как в гостинице, а добротные из войлока. На завтрак – блины, пироги с капустой, каши, прекрасные французские десерты.

Кстати, маршрут “Ростовская подкова” придумала как раз Елена Ларди. Елена уверена, что этот путь привлечет еще больше гостей в Ярославскую область и может быть вписан в исторический маршрут Золотого кольца.

Над интерьером “Дома Ларди” трудилась француженка, получилось невероятно гармонично: русский дух с французским акцентом. Среди соседей тут люди известные. Так, в гости заглянул писатель Алексей Григоренко с супругой. У них квартира в центре Москвы, но они тоже прикипели к этому месту. Так прониклись, что собрали родословную на всех местных жителей. И даже издали книгу.

Потом на ужин пожаловал владелец сыроварни Eco villiage Филимоново раздолье Константин Рогачков и угостил всех своим прекрасным раклетом. И разговоры, разговоры… А какие тут пейзажи. Поле, бескрайнее русское поле. Луга. Земляничные поляны. Настоящее место силы.

А рядом с “Домом Ларди” еще одна самая настоящая деревянная изба. Когда-то в ней жила баба Катя. Сейчас в доме открыли “Музей истории деревенского дома и его обитателей. Дом бабушки Кати”, где проводят разные мастер-классы.

Это проект о том, что каждая человеческая жизнь интересна и уникальна, о том, что, большая история проходит через всех нас и каждый принимает в ней участие, это частная история обыкновенной, на первый взгляд, семьи и история крестьянства. А ещё это история про то, как время замерло, прямо в деревне Ломы, где деревенские жители до сих пор чтят и отмечают престольные праздники, как будто и не было многих десятилетий СССР.

Музей расскажет о мелочах, бытовых, но очень жизненных, о предметах, очень простых, но при этом абсолютно диковинных для современного человека и конечно же об укладе этой большой человеческой жизни в деревне Ломы.

ФИЛИМОНОВО РАЗДОЛЬЕ

А на сыроварне Филимоново раздолье мы побывали на следующий день, где продегустировали местные продукты. “Французы говорят так: “Ужин без сыра всё равно, что свадьба без невесты”, – улыбается Константин Рогачков.

Когда-то он работал в военной промышленности, занимался другим бизнесом, а сыр – это по любви. Не все шло легко и гладко, сначала Рогачков познакомился с итальянцем, с которым пытался наладить сыроделание, однако дела не пошли. “Сыроваров сюда я привез из Франции. Сначала одного мужчину, у него 50 коров, своя сыроварня небольшая. А он пригласил и своего учителя, который 35 лет преподавал в самой престижной и крупной школе во Франции, где, собственно, делают брюльен. Это тип альпийского сыра. Он имеет разные названия. У французов он называется конте”. Сейчас у Рогачкова отлаженное производство. Здесь производят разные сорта сыра. Константин особенно гордится грюйером и морбье. Последний делают с настоящей золой, причем привозят ее из Франции.

“КРАСНЫЙ МАЯК”

Ярославская область богата на людей трудолюбивых и упорных. Мы отправились в деревню Шурскол, где экскурсию по сельхозпредприятию провел директор “Красного Маяка” Василий Финогенов. У него тут тысячи коров, молоко от которых идет на крупнейшие молокозаводы. Василий занимается сельским хозяйством более 20 лет. Сейчас на производство он приглашает и туристов.

Нам, городским жителям, тут все в новинку. Огромный масштаб! А Василий расскажет столько всего интересного про Зорек, и как они выращивают телят, и почему коровы боятся незнакомых людей, какая есть иерархия у этих животных. Кроме того, Финогенов еще занимается и растениводством. Картошка, лук, морковка, зеленый салат – все это с ярославских полей можно увидеть на прилавках столичных магазинов.

УСАДЬБА ДВОРЯН ЛЕОНТЬЕВЫХ

Еще одна точка нашего маршрута: усадьба Воронино дворян Леонтьевых. И тут нас встречал правнук в восьмом поколении самого Суворова – Сергей Леонтьев. Когда-то роскошная усадьба с каскадами прудов и парком была одной из самых красивых в Ярославской области. Но после революции здесь чего только не было. И тыловой госпиталь, и детский лагерь. Местную усыпальницу разграбили, разломали. В журнале “Новая деревня” Сергей Леонтьев прочитал заметку о том, что усадьба бесхозна, стоит и разрушается. В его семье были живы предания старины глубокой и бабушка сохранила много реликвий. В то время Леонтьев крепко стоял на ногах, имел успешный бизнес и решил выкупить родовое поместье.

Сейчас Воронино чудесным образом преобразилось. Леонтьев с такой любовью рассказывает историю своего рода, он знает каждый уголок, каждую деталь.

Восстанавливал усадьбу по старым фотографиям, помогали волонтеры. Удалось даже воссоздать колокольню, которая пострадала от ураганов. И родовой склеп.

Место красивое, один парк с круговой посадкой деревьев чего стоит! И пруды теперь чистые, рыбные. Тут тоже ждут туристов, кто любит историю и природу. Кстати, в барской усадьбе один этаж занимает музей, где можно узнать историю рода Леонтьевых, в том числе даже увидеть локон Суворова.