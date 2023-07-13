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Мэрия Анапы сообщила о введении режима повышенной готовности из-за непогоды

Мэрия Анапы сообщила в Telegram-канале, что в городе вводится режим повышенной готовности в связи с прохождением циклона по его территории.

Мэрия Анапы сообщила о введении особого режима из-за непогоды
© Газета.ру

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, прохождением циклона на территории города-курорта Анапы решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности введен режим функционирования «Повышенная готовность», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что круглогодичные морские курорты создадут в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях к 2030 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, это позволит создать не менее 44 тыс. гостиничных номеров и увеличить внутренние туристические поездки по России до 140 млн. Какие туристические проекты представили главы регионов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.