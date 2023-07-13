В Запорожье появится масштабный курортный комплекс

Врио Губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе приступили к строительству масштабного курортного комплекса на тысячу номеров, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

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Балицкий рассказал, что власти региона работают над созданием морских курортов, создают необходимую туристическую инфраструктуру. Предполагается, что курорты будут актуальны круглый год.

В частности, в Приморском районе области уже идут строительные работы на масштабном объекте – туристско-рекреационном комплексе. Его возведение займет более семи лет.

Комплекс будет состоять из нескольких отелей, санаторно-лечебного кластера, спецплощадок для кемпинга, ландшафтного парка и фруктовых садов. Комплекс рассчитан на тысячу номеров. Благодаря объекту в Запорожской области появится 1200 новых рабочих мест. По предварительным данным, объем инвестиций составит 31 миллиард рублей.

Дорожная карта по реализации проекта уже утверждена Правительством Запорожской области, – сказал Балицкий.

Он добавил, что с инвестиционным проектом уже ознакомили зампредседателя Кабмина РФ Дмитрия Чернышенко.