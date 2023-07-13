В Запорожье появится масштабный курортный комплекс
Врио Губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе приступили к строительству масштабного курортного комплекса на тысячу номеров, сообщает ИА NEWSDATA.RU.
Балицкий рассказал, что власти региона работают над созданием морских курортов, создают необходимую туристическую инфраструктуру. Предполагается, что курорты будут актуальны круглый год.
В частности, в Приморском районе области уже идут строительные работы на масштабном объекте – туристско-рекреационном комплексе. Его возведение займет более семи лет.
Комплекс будет состоять из нескольких отелей, санаторно-лечебного кластера, спецплощадок для кемпинга, ландшафтного парка и фруктовых садов. Комплекс рассчитан на тысячу номеров. Благодаря объекту в Запорожской области появится 1200 новых рабочих мест. По предварительным данным, объем инвестиций составит 31 миллиард рублей.
Дорожная карта по реализации проекта уже утверждена Правительством Запорожской области, – сказал Балицкий.
Он добавил, что с инвестиционным проектом уже ознакомили зампредседателя Кабмина РФ Дмитрия Чернышенко.
Напомним, ранее новые субъекты Российской Федерации по инициативе властей Крыма подписали соглашение о совместном развитии туризма, чтобы сделать регионы привлекательными для инвесторов и туристов.