Какие бесплатные события стоит посетить в летнем Петербурге

Сейчас в Северной столице самый пик туристического сезона. Многие гости города предпочитают посещать бесплатные мероприятия для всей семьи.

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О том, какие из них стоят вашего внимания, – в материале « ФедералПресс ».

Кинопоказы, лекции и концерты на Елагином острове

Уже не первый год на территории острова работает площадка, где можно на протяжении всего лета интересно и с пользой провести время на свежем воздухе. По будням там можно посмотреть интересные фильмы, а в выходные на площадке проводят киноконцерты с живой музыкой, а еще мастер-классы по танцам и йоге и мероприятия для детей.

Выставка «Акварель чистой воды — мир детства»

Экспозицию можно посмотреть в выставочном зале комплекса «Вселенная Воды», она будет доступна до 12 июля 2023 года в часы работы комплекса со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Особый акцент выставки – антикварное сопровождение. Это старые любимые игрушки из семейных коллекций, раритетные детские книги с иллюстрациями известных художников, старинные детские тетради. Вход свободный.

Выставка Светланы Мучновой «Мой добрый ангел»

Посетить выставку можно в дневное время. Проходит она в галерее «Тутти Кванти», которая располагается в центре города. Светлана создает сюжеты своих картин с помощью красок, которые собственноручно изготовила из природных камней с использованием сусального золота и палладия. Основой для картин становятся не только холсты, но также дерево и камни. Вход свободный.

Летние «Книжные аллеи»