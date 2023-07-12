Россияне чаще всего выбирают для приключенческого туризма Алтай и Дагестан

Алтай и Дагестан стали самыми популярными направлениями приключенческого туризма в России в этом сезоне. На эти направления фиксируется примерно четверть спроса, пишет газета «Коммерсантъ». Перспективными регионами также стали Северная Осетия, Адыгея и Карелия, и, как считают эксперты, этот сегмент внутреннего туризма продолжит расти. Несмотря на отсутствие привычных для состоятельных клиентов и востребованных в пятизвездочных отелях зон комфорта — спа, фитнес-залов и ресторанов. Комментирует основатель туристического агентства RussiaDiscovery Вадим Мамонтов:

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— Мы вкладываем в понятие «приключенческий туризм» активные способы перемещения на природе. Прежде всего это путешествия в дикую природу, где туристы встречаются с новым опытом. Они могут научиться ставить палатку, управлять яхтой, снегоходом, квадроциклом, пройти трекинг. Аудитория широкая — это и молодежь, и более зрелые люди, для них это, наверное, желание поехать в путешествия, которые они давно выбрали и откладывали по разным причинам. Направлений для таких путешествий много, прежде всего известные с советских времен Байкал, Алтай, Камчатка, Карелия, Кавказ, которые сейчас стремительно растут по своей популярности. Но есть и новые территории, которые тоже ее набирают. Некоторые из них останутся нишевыми продуктами, как, например, Чукотка или север Якутии, но есть и территории, которые уже заметны в туристическом пространстве, например Кольский [полуостров], плато Путорана, где развивается большой туристический проект. Все эти территории на карте туристического интереса появились не так давно, но стремительно набирают обороты.

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— Везде ли есть инфраструктура?

— Да, такому стремительному развитию интереса помогло не только пандемийное ограничение. Это поддержка правительства с точки зрения туристического кешбэка, который заметно расширил границы сезонов и поддержал туроператоров, увеличил туристический поток, ну и создание инфраструктуры. Многие предприниматели получили гранты на создание глэмпингов, модульных отелей в дикой природе. Эта программа продолжается, и я надеюсь, что с ее помощью создадут дополнительные объекты размещения, которые повысят привлекательность такого формата туризма.

— Что по ценам?

— Разброс большой, недельное путешествие [стоит] от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, в этом промежутке можно найти то, что подходит именно вам.